Мнение: США развязывают энергетическую войну из-за "Северного потока-2"

Американские власти выступают против "Северного потока-2", заявили в Госдепе. В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин предположил, как может развиваться ситуация.

Американские власти выступают против энергетического проекта "Северный поток-2", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. По ее словам, "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.

"Мы, как правительство США, выступаем против "Северного потока-2". Мы считаем, что проект подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие как Украина", – подчеркнула Науэрт в ходе брифинга для журналистов.

Представитель дипломатического ведомства также заявила, что США могут ввести санкции против компаний, работающих над строительством газопровода.

Президент США Дональд Трамп подписал летом 2017 года закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение закона началось в конце января 2018 года.

"В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA. Компании, ведущие свою деятельность в российском энергетическом трубопроводном секторе, могут попасть под ограничительные меры", – отметила Науэрт.

В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин прокомментировал ситуацию, выразив надежду, что разногласия удастся преодолеть.

"Сегодня "Газпром" – бесспорно, ведущий поставщик газа в ЕС. США хотели бы занять нишу на европейском рынке, и мы будем свидетелями битвы. В августе в Соединенных Штатах был принят закон о том, что они будут сопротивляться строительству "Северного потока-2". Сейчас звучат прямые угрозы санкций в отношении тех, кто финансирует этот проект. Это очень напоминает то, что было в конце 60-х, в начале 70-х годов, когда решался вопрос о начале поставок советского газа в Европу. Вопрос тогда был решен. Возможно, что это и сейчас будет сделано. Но ситуация очень напряженная, настоящая энергетическая война. Я не думаю, что это будет совсем бесконфликтно – европейцы понимают, что им выкручивают руки. Поэтому, мне кажется, надо работать с партнерами, демонстрировать готовность дальше способствовать энергобезопасности Европы", – сказал Владимир Фейгин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Общая стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

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