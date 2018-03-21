Мнение: США развязывают энергетическую войну из-за "Северного потока-2"

Американские власти выступают против энергетического проекта "Северный поток-2", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. По ее словам, "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.
"Мы, как правительство США, выступаем против "Северного потока-2". Мы считаем, что проект подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие как Украина", – подчеркнула Науэрт в ходе брифинга для журналистов.
Президент США Дональд Трамп подписал летом 2017 года закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Выполнение закона началось в конце января 2018 года.
"В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA. Компании, ведущие свою деятельность в российском энергетическом трубопроводном секторе, могут попасть под ограничительные меры", – отметила Науэрт.
В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин прокомментировал ситуацию, выразив надежду, что разногласия удастся преодолеть.
"Сегодня "Газпром" – бесспорно, ведущий поставщик газа в ЕС. США хотели бы занять нишу на европейском рынке, и мы будем свидетелями битвы. В августе в Соединенных Штатах был принят закон о том, что они будут сопротивляться строительству "Северного потока-2". Сейчас звучат прямые угрозы санкций в отношении тех, кто финансирует этот проект. Это очень напоминает то, что было в конце 60-х, в начале 70-х годов, когда решался вопрос о начале поставок советского газа в Европу. Вопрос тогда был решен. Возможно, что это и сейчас будет сделано. Но ситуация очень напряженная, настоящая энергетическая война. Я не думаю, что это будет совсем бесконфликтно – европейцы понимают, что им выкручивают руки. Поэтому, мне кажется, надо работать с партнерами, демонстрировать готовность дальше способствовать энергобезопасности Европы", – сказал Владимир Фейгин.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Общая стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.
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