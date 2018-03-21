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Эксперт: чего вдруг Тереза Мэй так "возбудилась" со Скрипалем? Ответ прост

11:1121.03.2018
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© AP Photo / Simon Dawson/PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне. 17 марта 2018Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне. 17 марта 2018
© AP Photo / Simon Dawson/Pool
В МИД РФ назвали "новой порцией фейков" статью министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, в которой он связал выборы в России с отравлением Скрипаля. Эксперт Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik рассказал о главной задаче Лондона в этом деле.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона, в которой он связал президентские выборы в России и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии? Ответ очевиден – фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь (премьера Британии – ред.) Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф "секретно"", – написала представитель МИД в Facebook

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018
© REUTERS / Pool/Toby Melville
Эксперт: Скрипаль стал "удобным материалом" для Лондона
Она также предположила, что таким образом Джонсон придумал "мотив" России. "Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было – значит, надо выдумать", – заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также отметила, что своей публикацией Джонсон пытается "заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия". Она напомнила, что данных на момент 20 марта предоставлено "ровно ноль – без палочек и запятых".

Она добавила, что эти информационные атаки официального Лондона объяснимы – "заигрались, заврались и влипли".

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik отметил, что политика Запада в отношении России не оригинальна.

"Обвинения, к сожалению, стали стандартными, как однояйцевые близнецы. Ни одного доказательства не предъявляется, выдвигается обвинение в чем-то, в данном случае – Скрипаль. Эта схема начинает работать: и общественное мнение будоражит, и русофобию поддерживает на том уровне, на каком они хотят. Но чего вдруг Тереза Мэй так возбудилась со Скрипалем? Не очень замеченной прошла информация, что журналистское расследование в одном из городов Великобритании выявило полторы тысячи изнасилованных несовершеннолетних теми людьми, которых завезли в Великобританию из стран Востока. Для того чтобы не разжигать фитиль, был приказ министра внутренних дел, которым в то время была Тереза Мэй, замалчивать эти факты. Когда это все вылезло, сработал механизм переноса внимания. Плюс Великобритания выходит из Евросоюза с большими потугами, скандалами и затратами. Вместо того чтобы внутри Великобритании разобраться, кто такая Тереза Мэй и как она вообще попала на этот пост, возник Скрипаль", – сказал Анатолий Петренко. 

По его мнению, если бы не "дело Скрипаля", Лондон для обвинений в адрес России нашел бы другой повод.

"Вроде бы Скрипаля и его дочь отравили. Вроде бы. Вроде бы каким-то газом. Дальше пошли невероятные версии. Но где сейчас Скрипаль и его дочь? Каково их физическое состояние? Может, они давно уже загорают на пляже и посмеиваются? Россия стала для этих людей (представителей Лондона – ред.) очень удобным объектом, на который можно свалить что угодно, чтобы закрыть интерес своей общественности к своим проблемам. Сдается мне, что это – главная задача той же Терезы Мэй и ее окружения. Дальше схема работает, как всегда: кто не с нами, тот против нас, поэтому давайте нас поддерживайте. Поэтому мне кажется, что не было бы Скрипаля – был бы другой вариант. И заявления об отказе от участия в Чемпионате мира по футболу – в рамках той же логики: раз мы отказываемся, значит, они виноваты. Полное отсутствие логики создает некую другую логику", – подытожил Анатолий Петренко.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок
Политолог о действиях Лондона по "делу Скрипаля": политес остался в прошлом
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне, кроме того, были высланы 23 российских дипломатов.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Также отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

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