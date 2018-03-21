Политолог: Киев действует в отношении "Газпрома" как вымогатель

Украина взыскала с "Газпрома" $3,8 млн в свой бюджет, заявили в Минюсте. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, руководство Украины создает хаос в газовом конфликте.

Все средства "Газпрома", находившиеся на территории Украины, поступили в бюджет страны, заявил глава Минюста Украины Павел Петренко. Слова украинского чиновника передает "Укринформ".

"Мы уже изъяли часть средств — все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и изъято в государственный бюджет. Это более 100 млн гривен", — заявил он. Заявленная министром сумма составляет около 218 млн рублей.

Кроме того, украинский Минюст требует от "Газпрома" выплату еще 6 млрд долларов по штрафу "в соответствии с решением суда". Также Петренко заявил, что у Киева есть возможные перспективы для выполнения подобных решений "не только на Украине, но и в других странах, с которыми есть соответствующие соглашения".

Ранее президент Украины Петр Порошенко пригрозил "Газпрому", что компании придется выплатить "все до копейки" по спору в Стокгольмском арбитраже. Порошенко отметил, что украинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества российской компании, если решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров выразил мнение, что своими действиями Киев хочет помешать расторжению контракта "Газпрома" с "Нафтогазом".

"Решение Стокгольмского арбитража создало дисбаланс в пользу одной из двух компаний, участвующих в споре, — в пользу "Нафтогаза". Тем не менее, РФ выполняет решение, и действовать в отношении российской компании как вымогатель или рэкетир, как это делает сейчас украинское правительство, весьма странно, потому что все необходимые средства в нужный момент поступят. Думаю, понятно, что средства арестовали в политических целях, чтобы показать и своему избирателю, и европейским партнерам возможности Украины, "силу и решительность". Это вызывает улыбку, но создает и дальнейшие сложности в отношениях. "Газпром" начал процесс расторжения договоренностей с "Нафтогазом". Это займет довольно длительное время. Понятно, что своими хаотичными действиями Украина препятствует и процессу расторжения контракта, и вообще какой-либо цивилизованной юридической работе", — сказал Игорь Шатров.

Он напомнил, что Украина решила пожертвовать внутренним потреблением газа для того, чтобы не прекращать транзит и показать себя европейцам "надежным партнером". Эти действия Киева вызывают удивление, отметил политолог.

"Основная цель сейчас у Порошенко и его окружения – создать перед европейцами благоприятный образ страны, которая не создает проблем ЕС. Показать, что якобы проблемы с Россией не помешают транзиту российского газа через территорию Украины. Мы же знаем, что Украина требует сохранить этот транзит, для нее это очень важно. То, что страна поступилась интересами своих граждан и сохранила транзит, с одной стороны, должно создавать у европейцев ощущение надежности страны. С другой стороны, отказ от снабжения собственных граждан, отказ от покупки у кого бы то ни было газа, вызывает только удивление, потому что интересы своих граждан для любого лидера любого государства первичны. Но все привыкли к такой несуразной странной политике украинских властей за последние годы, поэтому удивляться, наверное, и не приходится", — заключил Игорь Шатров.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. 5 марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.



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