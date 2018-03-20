Эксперт о поздравлениях Трампа Путину: не признать выбор народа невозможно

Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. 28 января 2017 год

Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. 28 января 2017 год

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Директор Центра политологических исследований Павел Салин в эфире радио Sputnik назвал эти поздравления закономерными и ожидаемыми.

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств также обсудили актуальные вопросы мировой политики.

"Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", – говорится в сообщении.

Президенты отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, а также выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, Путин и Трамп условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом недавних изменений в руководстве Госдепартамента. Особое внимание они уделили вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Павел Салин в эфире радио Sputnik отметил, что поздравления президента США российскому коллеге по случаю переизбрания – часть обычной практики межгосударственных отношений.

"Это шаг вполне закономерный и ожидаемый. Официальные поздравления лидера одного государства главе другого государства по случаю избрания или переизбрания являются выражением уважения того государства, которое представляет поздравляющий лидер, к выбору народа той страны, лидера которой поздравляют. Другого варианта развития событий быть и не могло, потому что есть выбор российского народа и не признать его невозможно. Отсутствие поздравлений означало бы, что Соединенные Штаты или любая другая страна, которая не прислала поздравления, признает выбор народа России нелегитимным. Но это – нонсенс в дипломатической практике и такого варианта развития событий быть просто не могло", – отметил Павел Салин.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,98% протоколов участковых избиркомов, действующий глава государства одерживает победу с результатом 76,69%. Явка составила 67,98%.

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