Политолог: посаженная на "иглу" экономика Украины влияет на умы ее властей

Если парламент Украины признает нелегитимными результаты выборов президента РФ, Киев не сможет полноценно вести переговоры с Москвой, в том числе о возвращении на родину осужденных в России украинцев и размещении миротворцев ООН в Донбассе, считает представитель украинского президента в Раде Ирина Луценко.
"Если президент России будет признан нами нелегитимным, мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по таким существенным и чувствительным позициям для нас", – сказала Луценко журналистам, общение с которыми транслировал телеканал 112 Украина.
Парламент Украины во вторник может рассмотреть заявление о непризнании Киевом легитимности прошедших в минувшее воскресенье выборов президента Российской Федерации.
Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина в своей русофобии рисует абсолютно чудовищную виртуальную реальность.
"Мы вообще не понимаем, что у них в головах творится. Похоже, что посаженная на долговую "иглу" экономика Украины влияет непосредственно на умы и настроения ее официальных представителей. Украина в своей русофобии и попытках нарисовать какую-то чудовищную виртуальную картину, далекую от реальности, заходит все дальше и дальше. И в этой виртуальной реальности существует Россия, которая якобы совершенно враждебна по отношению к Украине. Но к реалиям это не имеет никакого отношения", – сказал Алексей Мухин.
По его мнению, инициативы Киева, подобные предложению признать итоги выборов в РФ нелегитимными, обернутся против самой Украины.
"Обсуждение подобного рода инициатив – это верный признак психологического нездоровья. Эти обсуждения не приведут к какому-то здравому результату. Они лишь подчеркнут, что Украина упорствует в своей русофобии, и пока непонятно, до каких пределов она дойдет. Возможно, что она даже выйдет за эти пределы. Но такой отрыв от реальности дорого стоит для украинской экономики, для политики, а также репутации страны в мире", – считает политолог.