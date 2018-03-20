Политолог: посаженная на "иглу" экономика Украины влияет на умы ее властей

Верховная рада может признать выборы президента в России нелегитимными. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik назвал обсуждение подобного рода инициатив "верным признаком психологического нездоровья".

Если парламент Украины признает нелегитимными результаты выборов президента РФ, Киев не сможет полноценно вести переговоры с Москвой, в том числе о возвращении на родину осужденных в России украинцев и размещении миротворцев ООН в Донбассе, считает представитель украинского президента в Раде Ирина Луценко.

"Если президент России будет признан нами нелегитимным, мы не сможем с ним разговаривать и договариваться по таким существенным и чувствительным позициям для нас", – сказала Луценко журналистам, общение с которыми транслировал телеканал 112 Украина.

Луценко отметила, что комитет Рады по иностранным делам будет убеждать депутатов в сессионном зале поддержать позицию о непризнании результатов выборов президента России только в Крыму.

Парламент Украины во вторник может рассмотреть заявление о непризнании Киевом легитимности прошедших в минувшее воскресенье выборов президента Российской Федерации.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина в своей русофобии рисует абсолютно чудовищную виртуальную реальность.

"Мы вообще не понимаем, что у них в головах творится. Похоже, что посаженная на долговую "иглу" экономика Украины влияет непосредственно на умы и настроения ее официальных представителей. Украина в своей русофобии и попытках нарисовать какую-то чудовищную виртуальную картину, далекую от реальности, заходит все дальше и дальше. И в этой виртуальной реальности существует Россия, которая якобы совершенно враждебна по отношению к Украине. Но к реалиям это не имеет никакого отношения", – сказал Алексей Мухин.

По его мнению, инициативы Киева, подобные предложению признать итоги выборов в РФ нелегитимными, обернутся против самой Украины.

"Обсуждение подобного рода инициатив – это верный признак психологического нездоровья. Эти обсуждения не приведут к какому-то здравому результату. Они лишь подчеркнут, что Украина упорствует в своей русофобии, и пока непонятно, до каких пределов она дойдет. Возможно, что она даже выйдет за эти пределы. Но такой отрыв от реальности дорого стоит для украинской экономики, для политики, а также репутации страны в мире", – считает политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное. У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,98% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,69% голосов. Наблюдатели от ШОС признали, что выборы были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.