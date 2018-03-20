Аналитик рассказал, во сколько обойдется Украине катарский газ

Президент Петр Порошенко заявил о готовности Катара поставлять газ на Украину. В эфире радио Sputnik аналитик Игорь Юшков высказал мнение, что поставки СПГ при любом варианте обойдутся Киеву гораздо дороже, чем закупки у "Газпрома".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор.

Порошенко находится с рабочим визитом в Катаре.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", – цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства. Президент сообщил, что поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. По его словам, переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Как заявил Порошенко, такие поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил: для того чтобы катарский сжиженный газ пришел на Украину, ей необходимо либо построить у себя СПГ-терминал, либо качать через другие страны, например, через Польшу.

Оба варианта обойдутся Украине дороже, чем закупки у "Газпрома", считает аналитик.

"Построить СПГ-терминал – это давняя мечта Украины, но проблема в том, что Турция сказала, что не будет пропускать СПГ-танкеры через свои проливы. Соответственно, танкеры не дойдут до Украины – хоть строй терминал, хоть не строй. Сначала нужно договариваться с Турцией, и здесь большой вопрос – пойдет ли Анкара на это. Так что пока некуда присылать СПГ из Катара. Если Киев пойдет по пути поставок катарского газа через Польшу, то, соответственно, нужно будет оплатить сам СПГ, перевалку в Польше и доставку до Украины. И здесь складывается вопрос цены. Украине надо будет конкурировать с азиатскими рынками, где сейчас наибольшие цены в мире. Пока для Европы СПГ – хоть из Катара, хоть из Америки – проигрывает трубопроводным поставкам. Рассчитывать Украине, что это будет выгоднее, чем трубопроводные поставки, не приходится. Вероятно, где-то в полтора раза дороже, чем у "Газпрома", обойдется Украине катарский газ. Даже выгоднее закупать, например, у Польши российский трубопроводный газ, чем закупать СПГ из Катара и гнать его через Польшу", – сказал Игорь Юшков.

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