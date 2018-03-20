РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик рассказал, во сколько обойдется Украине катарский газ

17:3920.03.2018
(обновлено: 18:29 20.03.2018)
8158472
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНебоскребы в столице Катара ДохеНебоскребы в столице Катара Дохе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Петр Порошенко заявил о готовности Катара поставлять газ на Украину. В эфире радио Sputnik аналитик Игорь Юшков высказал мнение, что поставки СПГ при любом варианте обойдутся Киеву гораздо дороже, чем закупки у "Газпрома".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор.

Порошенко находится с рабочим визитом в Катаре.

Станция переработки газа в Харьковской области Украины
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
"Глупость – но что есть, то и имеем". Эксперт о ситуации с газом на Украине
"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", – цитирует Порошенко пресс-служба главы украинского государства. Президент сообщил, что поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. По его словам, переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Как заявил Порошенко, такие поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил: для того чтобы катарский сжиженный газ пришел на Украину, ей необходимо либо построить у себя СПГ-терминал, либо качать через другие страны, например, через Польшу. 

Оба варианта обойдутся Украине дороже, чем закупки у "Газпрома", считает аналитик.

"Построить СПГ-терминал – это давняя мечта Украины, но проблема в том, что Турция сказала, что не будет пропускать СПГ-танкеры через свои проливы. Соответственно, танкеры не дойдут до Украины – хоть строй терминал, хоть не строй. Сначала нужно договариваться с Турцией, и здесь большой вопрос – пойдет ли Анкара на это. Так что пока некуда присылать СПГ из Катара. Если Киев пойдет по пути поставок катарского газа через Польшу, то, соответственно, нужно будет оплатить сам СПГ, перевалку в Польше и доставку до Украины. И здесь складывается вопрос цены. Украине надо будет конкурировать с азиатскими рынками, где сейчас наибольшие цены в мире. Пока для Европы СПГ – хоть из Катара, хоть из Америки – проигрывает трубопроводным поставкам. Рассчитывать Украине, что это будет выгоднее, чем трубопроводные поставки, не приходится. Вероятно, где-то в полтора раза дороже, чем у "Газпрома", обойдется Украине катарский газ. Даже выгоднее закупать, например, у Польши российский трубопроводный газ, чем закупать СПГ из Катара и гнать его через Польшу", – сказал Игорь Юшков. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
bell9810
Да какая разница, во сколько он обойдется? Тут главное, что "катарский", а значит свободный, рыночный и некоррупционный! Только бы грошей хватило и на терминал и на поставки. А может, Катар газ бесплатно подарит и терминал по разжижению в придачу? Надо попросить...
17:54
20.03.2018
ОтветитьНе отвечать
dudakova2005
"Нормальные герои всегда идут в обход..." ©
17:53
20.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена