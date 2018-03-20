Эксперт: Трампу и Ким Чен Ыну нужно будет "пройти по кочкам через болото"

Длительность учений военных США и Южной Кореи, начало которых намечено на 1 апреля, сокращена в два раза по сравнению с предыдущими годами, сообщает агентство Ренхап.
Регулярные учения Южной Кореи и США Key Resolve и Foal Eagle были приостановлены из-за Олимпиады в Пхенчхане. Представители министерства обороны Южной Кореи сообщили в Сеуле, что "учения пройдут в прежнем объеме, но их длительность будет сокращена".
Южнокорейские и американские военные утверждают, что масштабы учений не изменятся. Это означает, что в них примут участие около 23 тысяч американских военных и около 300 тысяч южнокорейских.
Как сообщает агентство, скорее всего, учения будут завершены до встречи на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая намечена на конец апреля.
КНДР заявляет, что постоянные американо-южнокорейские учения являются провокационными, США настаивают на их оборонном характере.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о личной встрече, которая может состояться до конца мая этого года.
Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Сеул сделал все, чтобы намеченные на апрель совместные маневры с США в этот раз не воспринимались в Пхеньяне как угроза.
"Во-первых, впервые заранее обнародован график учений. Во-вторых, сроки проведения этих плановых весенних учений сокращены по сравнению с их обычной длительностью, и к концу апреля они должны закончиться. Я обращаю на это внимание потому, что существует предварительная договоренность, что в конце апреля должна пройти первая за последние 10 лет встреча лидеров Северной и Южной Кореи. И сейчас, я считаю, главное, чтобы учения Южной Кореи и США прошли без сучка без задоринки – чтобы не было никаких провокаций", – сказал Владимир Терехов.
Он напомнил, что при удачном развитии событий межкорейский саммит может стать преддверием первой в истории встречи руководителей КНДР и США.
"Такая встреча предварительно запланирована на май. Но чтобы до нее добраться, сторонам нужно, фигурально выражаясь, аккуратно пройти по кочкам через болото. Сначала должны пройти гладко, без провокаций, учения Южной Кореи и США. Затем должен состояться межкорейский саммит, итоги которого руководство Южной Кореи наверняка обсудит с Трампом. И после всего этого состоится, будем надеяться, американо-северокорейский саммит", – отметил Владимир Терехов.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.