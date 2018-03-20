Эксперт: Трампу и Ким Чен Ыну нужно будет "пройти по кочкам через болото"

Длительность военных учений США и Южной Кореи, которые пройдут в апреле, сокращена в два раза, сообщили в Сеуле. Эксперт Владимир Терехов в эфире радио Sputnik объяснил, как эта новость связана с запланированной встречей лидеров США и КНДР.

Длительность учений военных США и Южной Кореи, начало которых намечено на 1 апреля, сокращена в два раза по сравнению с предыдущими годами, сообщает агентство Ренхап.

Регулярные учения Южной Кореи и США Key Resolve и Foal Eagle были приостановлены из-за Олимпиады в Пхенчхане. Представители министерства обороны Южной Кореи сообщили в Сеуле, что "учения пройдут в прежнем объеме, но их длительность будет сокращена".

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что "Key Resolve будут проходить в течение двух недель с середины апреля, а Foal Eagle в течение четырех недель". Обычно они проходят в течение двух месяцев.

Южнокорейские и американские военные утверждают, что масштабы учений не изменятся. Это означает, что в них примут участие около 23 тысяч американских военных и около 300 тысяч южнокорейских.

Как сообщает агентство, скорее всего, учения будут завершены до встречи на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая намечена на конец апреля.

КНДР заявляет, что постоянные американо-южнокорейские учения являются провокационными, США настаивают на их оборонном характере.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о личной встрече, которая может состояться до конца мая этого года.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Сеул сделал все, чтобы намеченные на апрель совместные маневры с США в этот раз не воспринимались в Пхеньяне как угроза.

"Во-первых, впервые заранее обнародован график учений. Во-вторых, сроки проведения этих плановых весенних учений сокращены по сравнению с их обычной длительностью, и к концу апреля они должны закончиться. Я обращаю на это внимание потому, что существует предварительная договоренность, что в конце апреля должна пройти первая за последние 10 лет встреча лидеров Северной и Южной Кореи. И сейчас, я считаю, главное, чтобы учения Южной Кореи и США прошли без сучка без задоринки – чтобы не было никаких провокаций", – сказал Владимир Терехов.

Он напомнил, что при удачном развитии событий межкорейский саммит может стать преддверием первой в истории встречи руководителей КНДР и США.

"Такая встреча предварительно запланирована на май. Но чтобы до нее добраться, сторонам нужно, фигурально выражаясь, аккуратно пройти по кочкам через болото. Сначала должны пройти гладко, без провокаций, учения Южной Кореи и США. Затем должен состояться межкорейский саммит, итоги которого руководство Южной Кореи наверняка обсудит с Трампом. И после всего этого состоится, будем надеяться, американо-северокорейский саммит", – отметил Владимир Терехов.

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