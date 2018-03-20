Эксперт: Скрипаль стал "удобным материалом" для Лондона

Россия не должна доказывать свою непричастность к отравлению в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, это противоречит основному пониманию права, обратные заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель не обнадеживают, РФ не имеет отношения к инциденту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Меркель, которая по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким сказала, что Россия должна показать, что не имеет отношения к отравлению Скрипаля.
Соответствующее заявление Меркель не обнадеживает, отметил Песков.
"Оно, безусловно, не обнадеживает. Речь идет о презумпции невиновности", – сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что президент неоднократно говорил о том, что РФ не имеет никакого отношения к этому делу.
Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik назвал историю с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери политической махинацией Запада.
"Вся эта история (с "делом Скрипаля" – ред.) – это сплошное политическое мошенничество со стороны Великобритании. Это сейчас такая манера у наших западных партнеров – политические махинации. Им (Западу – ред.), конечно, нужно всегда находить повод для какой-то политической шумихи. Все эти перебежчики, так называемые шпионы и прочие – это очень удобный "материал", и сделать из них "козлов отпущения" не составляет никакого труда. И англичанам это всегда было по вкусу. Так что, откровенно говоря, когда я первый раз услышал эту новость (об отравлении Скрипаля – ред.), я понял, что это очередная провокация. Вообще англичане всегда прибегают к таким методам, когда внутриполитическая ситуация очень шаткая, а у правительства (британского премьера Терезы) Мэй оно очень шаткое. Поэтому им надо сделать отвлечение, вот и сделали", – считает Лев Клепацкий.
Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.
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