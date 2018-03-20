Эксперт: Скрипаль стал "удобным материалом" для Лондона

В Кремле призвали дождаться доказательств обвинений в адрес РФ по "делу Скрипаля". Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik назвал историю с отравлением экс-полковника ГРУ политическим мошенничеством со стороны Запада.

Россия не должна доказывать свою непричастность к отравлению в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, это противоречит основному пониманию права, обратные заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель не обнадеживают, РФ не имеет отношения к инциденту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно же, наверное, должна предоставить (обоснования своей позиции – ред.) Британия, давайте как-то сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то под собой реальное. Базисное понимание права, наверное, в первую очередь говорит об этой необходимости", – сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Меркель, которая по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким сказала, что Россия должна показать, что не имеет отношения к отравлению Скрипаля.

Соответствующее заявление Меркель не обнадеживает, отметил Песков.

"Оно, безусловно, не обнадеживает. Речь идет о презумпции невиновности", – сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что президент неоднократно говорил о том, что РФ не имеет никакого отношения к этому делу.

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik назвал историю с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери политической махинацией Запада.

"Вся эта история (с "делом Скрипаля" – ред.) – это сплошное политическое мошенничество со стороны Великобритании. Это сейчас такая манера у наших западных партнеров – политические махинации. Им (Западу – ред.), конечно, нужно всегда находить повод для какой-то политической шумихи. Все эти перебежчики, так называемые шпионы и прочие – это очень удобный "материал", и сделать из них "козлов отпущения" не составляет никакого труда. И англичанам это всегда было по вкусу. Так что, откровенно говоря, когда я первый раз услышал эту новость (об отравлении Скрипаля – ред.), я понял, что это очередная провокация. Вообще англичане всегда прибегают к таким методам, когда внутриполитическая ситуация очень шаткая, а у правительства (британского премьера Терезы) Мэй оно очень шаткое. Поэтому им надо сделать отвлечение, вот и сделали", – считает Лев Клепацкий.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным полиции, их отравили веществом А-234, якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

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