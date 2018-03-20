Эксперт о задержании Саркози: в деле появились новые данные

Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Евгений Осипов высказал мнение о том, с чем это может быть связано.

Во Франции задержали экс-президента страны Николя Саркози, сообщает газета Monde.

"По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа – ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года", – говорится в публикации.

© REUTERS / Patrick Hertzog/Pool/File Photo Муаммар Каддафи и Николя Саркози

Срок задержания ограничен 48 часами, после этого Саркози должно быть предъявлено обвинение.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 млн евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 и в начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 млн евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в президенты.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов высказал мнение, что задержание экс-президента может быть связано с новыми данными по этому делу.

"То, что сегодня Саркози вызвали на допрос, видимо, говорит о том, что появились новые данные в этом деле. Французские СМИ в последние несколько недель писали, что с ливийской стороны появляется новая информация – ливийский суд, наконец, начал заниматься этим процессом. Плюс к этому в 2016 году в Лондоне был арестован человек, который, как считается, имеет отношение к финансированию правых партий во Франции, прошли обыски в его квартире в Швейцарии. Возможно, с этим связана новая информация по делу Саркози", – сказал Евгений Осипов.

Эксперт предположил, какие могут быть последствия для экс-президента.

"Почти все крупные политики во Франции обвинялись в нелегальном финансировании своих президентских или парламентских кампаний. Многие из них даже получали обвинительные приговоры. Обычно подобные дела заканчиваются условными сроками. Саркози – не новичок в подобного рода делах, он уже не раз обвинялся. Это очередной вызов для него. Вряд ли его дело связано с какой-то политической борьбой. Во Франции нет в ближайшее время никаких выборов. Это чисто юридический вопрос, который Саркози будет пытаться урегулировать с помощью своих адвокатов, которых у него много. Кроме того, у него много опыта. Поэтому я не думаю, что для него это какая-то большая трагедия на данный момент", – заключил Евгений Осипов.

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