Олейник: "шокирующее" видео с Савченко – это шоу, а не доказательство

В Раде пообещали показать шокирующее видео с участием депутата Надежды Савченко. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это видео не может стать основанием для снятия депутатской неприкосновенности.

Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, заявила представитель Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

"Фракция БПП (Блок Петра Порошенко – ред.) будет голосовать за все три позиции – снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество", – сказала она.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. По его словам, депутат планировала "уничтожить две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Луценко внес в Раду представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

В ответ Герой Украины заявила, что "только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент". Также она назвала Луценко "механизмом в руках Порошенко, который давит на депутатов", и призвала украинцев остановить произвол властей.

Кроме того, депутат предложила публично допросить ее на детекторе лжи, если силовикам "не слабо".

Рада уже исключила Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. При этом ее внесли в базу данных сайта "Миротворец". Он известен скандальными публикациями о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других гражданах, которых называет "изменниками родины".

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что обещанная демонстрация компрометирующего Савченко видео – это прямое нарушение законодательства.

"В Раде могут показать беззаконие. И вот почему: сбор всяких доказательств в отношении депутатов – прослушка, видеоматериалы и так далее – может быть только с согласия Верховной рады. То есть, то, что они хотят показать, – это не доказательство. Помните, как в Раде показывали видео, как депутат (от фракции Радикальной партии Игорь) Мосийчук берет взятки? Тогда весь парламент смотрел. И это была абсолютная правда – было снято, как он берет деньги. А потом Мосийчук пошел в Верховный суд, и там сказали: "В Раде с ума сошли? Все ваше кино – это не доказательство". Поэтому, то, что хотят сделать сейчас – это шоу. Если там есть трезвомыслящие люди, то они понимают, что надо не столько Савченко защищать, сколько себя. Потому что так до беспредела дойдут – завтра принесут еще какое-нибудь кино и всех арестуют", – сказал Владимир Олейник.

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