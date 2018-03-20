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Мнение: Киев уже сам понимает, чьим на самом деле является Крым

11:4520.03.2018
(обновлено: 11:56 20.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района КрымаВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Киеве раскритиковали Запад за его "готовность не замечать" воссоединение Крыма с РФ. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik предположил, зачем украинское руководство "выдает на-гора" подобные заявления.

Ряд западных стран готовы "не замечать" воссоединение Крыма с Россией ради поддержания отношений с Москвой, написал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook

Дипломат сравнил эту ситуацию с позицией некоторых государств по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.

92-летний подполковник в отставке Анатолий Галкин с супругой голосует на выборах президента в Севастополе. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Грознов
"Кто бы говорил". Крымский политолог о нежелании Порошенко признать выборы
"Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет", – написал Кулеба.

Украинский постпред посетовал на то, что сторонники такого подхода не стремятся "активно противодействовать оккупации" и вспоминают об "аннексии" лишь в ее годовщину.

"Поэтому Украина на всех уровнях – от президента до посла – постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать", – резюмировал дипломат.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в мире уже давно свыклись с тем, что Крым теперь – неотъемлемая часть России.

"Киев никак не может изменить того факта, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. В мире уже смирились с тем, что Крым является российской территорией. И стратегия народной дипломатии уже приносит свои плоды. Даже на выборы президента России (18 марта – ред.) в Крым прибыло более 40 международных наблюдателей из 20 стран. Кроме того, в апреле в Крыму состоится очередной Ялтинский международный экономический форум, и уже запланированы визиты на это мероприятие иностранных политиков и бизнесменов, в том числе из Евросоюза", – сказал Иван Мезюхо.

Лишь из-за политических обстоятельств, по его словам, полуостров не признают российским официально.

"Просто в силу внутренних и внешних причин ряд государств не могут заявить об этом. В ряде европейских стран есть регионы, которые хотели бы отделиться. Кроме того, мы понимаем, что на ряд государств давят США, поэтому эти страны не могут официально признать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Но мы можем говорить, что Крым уже фактически признан российским", – отметил политолог.

Он также уверен, что и Киев уже понял – Крым не вернется на Украину.

"Украина на самом деле уже тоже свыклась с российским статусом полуострова. Но в силу политических причин Киев продолжает заявлять, что Крым будто бы украинский. Делается это с точки зрения и внутренней пропаганды, и того, что Крым является причиной для продления антироссийских санкций со стороны Запада. Именно поэтому Киев периодически выдает на-гора различные антикрымские заявления, резолюции, которые потом идут в основу для продления антироссийского санкционного режима. Но если бы не было Крыма, Запад все равно нашел бы повод", – заключил Иван Мезюхо.

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Политолог о результатах выборов в Крыму: крымчанам есть с чем сравнивать
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым вернулся в Россию в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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