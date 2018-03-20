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"Это ж не Россия". Эксперт о вмешательстве компании Трампа в 200 выборов

11:2020.03.2018
(обновлено: 11:21 20.03.2018)
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© РИА НовостиАккаунт в Facebook Дональда Трампа на экране монитораАккаунт в Facebook Дональда Трампа на экране монитора
© РИА Новости
Связанная с Дональдом Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру, утверждают СМИ. Чем эта информация может угрожать американскому президенту, в эфире радио Sputnik предположил политолог Михаил Синельников-Оришак.

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании и, по данным СМИ, незаконно получившая данные 50 миллионов пользователей Facebook, вмешивалась в выборы по всему миру, сообщает британский телеканал Channel 4

Результаты журналистского расследования, которое провел телеканал, свидетельствуют о том, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации, порочащей кандидатов, говорится в сообщении.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке. Так, в ходе этих встреч глава Cambridge Analytica Александр Никс выражал готовность давать взятки и собирать компромат на кандидатов. Видеозаписи со скрытой камеры включены в финальную телевизионную версию журналистского расследования.

"Мы предложим большую сумму денег кандидату для финансирования его кампании в обмен на землю, к примеру. Мы все запишем, скроем лицо нашего человека и выложим запись в интернет", – заявлял Никс на записях.

В материале телеканала отмечается, что в ходе встреч представители Cambridge Analytica и ее партнера Strategic Communications Laboratories (SCL) "хвастались" о своем "участии" в более 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.

Однако Дональду Трампу появление этой информации вряд ли повредит, полагает политолог, американист Михаил Синельников-Оришак. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

"Никак это не отразится на Трампе. Если бы там хотели что-то предъявить Трампу, это было бы уже давно сделано. История с вмешательством в выборы путем создания каких-то аккаунтов и вываливания какой-то информации в соцсети – это во многом надуманные и голословные обвинения. И это все относится только к России как к "демонизированному злу". Поэтому информация о каких-то других фирмах и компаниях, думаю, будет появляться. Трамп сам утверждал, что применял самые передовые технологии, и ему помогало много разных людей во многих странах мира. Можно было бы уцепиться даже за эту фразу. Но если это все проистекало не из России, никаких последствий для него это иметь не будет", – полагает Михаил Синельников-Оришак.

Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Политолог о "российском деле": государственная машина США разбалансирована
Сейчас компания Cambridge Analytica находится в центре скандала с незаконным использованием данных пользователей Facebook. В субботу издание The New York Times сообщило, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей соцсети. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей позже объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. 

В декабре 2017 года СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.

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