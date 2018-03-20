Прислушается ли Лондон к заявлению разработчика А-234? Мнение политолога

Британские спецслужбы сами могли отравить Скрипаля, утверждает создатель отравляющего вещества А-234. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов, Лондону выгодна только одна версия.

Тот факт, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль жив, доказывает непричастность России к его отравлению, заявил в интервью РИА Новости один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А-234, Леонид Ринк. Он отметил, что ни один даже малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием.

По его убеждению, у России полностью отсутствует мотив, и Скрипаль не представляет никакого интереса для Москвы. "И еще: поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в этом замешаны россияне: такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима. … Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости", — добавил Ринк.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что Лондон, в свою очередь, не беспокоится о доказательствах обвинений.

"В последнее время отсутствует само понятие ответственности за неаккуратно сделанные обвинения. Тот политес, который мы называли когда-то каноном дипломатии, уже в прошлом. Мы видим, что достаточно какого-то мизерного события, вброшенного в медиасферу безо всяких реальных доказательств или даже с фальшивыми доказательствами, – и это становится основанием вызывать посла, выпускать какие-то ноты. Это тенденция нашего времени – когда политический интерес сразу оформляется яркими событиями. На самом деле эти эпизоды требуют тщательного международного расследования, конструктивной совместной работы, обмена информацией как минимум на уровне спецслужб. Однако мы видим, что Лондону удобно только единственное изложение, которое подкрепляет обвинительную версию", — сказал Александр Асафов.

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