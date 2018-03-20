Политолог: в СБ ООН американцы пытаются создать вокруг Сирии негативный фон

Россия и КНР заблокировали заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik предположил, кому и для чего нужно было провести это заседание.

Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, следует из итогов голосования.

"Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", — сказал заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин.

Все структуры ООН разделяют между собой функции, и именно это является основой для принятия решений, заявил представитель Китая Шен Бо, поддержавший предложение РФ.

В результате предложение об утверждении предварительной повестки дня заседания поддержали восемь стран, четыре страны (включая РФ и Китай) высказались против, воздержались три страны.

Предварительная повестка дня не была принята, "поскольку она не получила необходимого числа голосов".

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что такая повестка – это попытка оттянуть время.

"Вне всякого сомнения, американцы и их партнеры придумывают всякие поводы, чтобы создать негативный политический и информационный фон вокруг событий в Сирии, особенно в той части, что делает Россия, ее партнеры для реализации астанинского процесса. Недавно они голословно обвинили Дамаск в подготовке химической атаки. Когда был сломан хребет ан-Нусры*, американцы решили помешать и оттянуть время, провести какие-то резолюции на уровне Совбеза ООН, хотя понимают, что Россия и Китай всегда блокируют такого типа документы. Это признаки эскалации на Ближнем Востоке, балансирующей между политико-дипломатической и военной составляющей. Цели, которые ставили американцы и их партнеры – перед выборами в РФ осложнить ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, на Украине, не оправдались — российский президент убедительно победил на выборах", — сказал Станислав Тарасов.

*Террористическая организация, запрещена в России



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