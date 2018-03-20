Политолог рассказал, почему Трамп не поздравил Путина с победой на выборах

Дональд Трамп не собирался поздравлять Владимира Путина с победой, сообщают в Белом доме. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал поведение американской стороны.

Президент США Дональд Трамп не планировал связываться по телефону с Владимиром Путиным в связи с его победой на президентских выборах в России. Об этом сообщили в Белом доме со ссылкой на журналистов пула, которые общались с помощником американского лидера Хоганом Гидли.

"Он сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано", — сообщают корреспонденты пула по итогам беседы.

Гидли заявил, что Белый дом "не удивлен" итогами президентских выборов в России. По его словам, власти намерены развивать отношения, но там, где Москва будет угрожать интересам Вашингтона, ее "заставят платить".

"Мы также будем искать те области, где мы можем работать вместе, в тех случаях, когда это служит нашим интересам", — сказал Гидли журналистам.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев прокомментировал поведение американской стороны.

"Это несколько другое мировоззрение. Они уверены, что слово западного мира непререкаемо. И они твердо считали, что, если они за четыре дня до голосования необоснованно объявят, что Россия виновата в отравления бывшего полковника ГРУ в Солсбери, то это повлияет на голосование, и российский народ, перепугавшись, поставит "ноль" Владимиру Путину. Но оказалось, что это только мобилизовало население. Они долго ждали – поздравлять или нет. Сквозь зубы – президент Франции, сквозь зубы – канцлер ФРГ. А президент США – ну как ему поздравить? Тем более что большую лоббистскую работу проводило и украинское руководство, которое вообще настаивало на непризнании выборов в России на основании того, что голосование шло в Крыму. Поэтому устроили такой демарш – неудовлетворение тем, как закончились выборы в России. Это совершенно продуманная реакция в полной уверенности, что мир вращается вокруг Вашингтона", — сказал Андрей Суздальцев.

Путина с победой на президентских выборах уже поздравили многие мировые лидеры. Список поздравивших опубликован на сайте Кремля.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.



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