Экономист: рекордный госдолг США – "бомба", заложенная под экономику

Впервые в истории государственный долг США превысил отметку в 21 трлн долларов. Экономист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, связан подобный рекордный рост.

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 21 трлн долларов.

Согласно данным, опубликованным на сайте американского Минфина, объем государственного долга страны на 15 марта текущего года составил 21 трлн 31 млрд долларов. Отметку в 20 трлн он превысил в сентябре прошлого года.

За восемь лет президентства Барака Обамы долг США вырос почти в два раза. Нынешний президент Дональд Трамп не раз заявлял, что Штатам необходимо сокращать госдолг, однако вынужден был согласиться с его увеличением в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета. За время его пребывания на посту главы Белого дома долг вырос на 1,1 трлн долларов.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, на его взгляд, связан рекордный рост американского госдолга.

"Самая главная проблема, которая встала с приходом Трампа, состоит в том, чтобы взять курс на сбалансированный бюджет. То есть взять курс на сокращение бюджетного дефицита и тем самым замедлить темпы роста государственного долга. А потом, может быть, начать его понижение, особенно в таком параметре, как соотношение госдолга и ВВП. Вот за истекший год ничего этого Трампу сделать не удалось. Потому что наблюдаются две вещи: резкое увеличение военных расходов и налоговая реформа. Вот эти два направления резко увеличили государственный долг", – сказал Владимир Васильев.

И подобная тенденция, по его словам, будет продолжаться.

"Если посмотреть на цифры, по официальным американским оценкам, в следующем году дефицит бюджета может составить не менее триллиона долларов. В этом году он может составить порядка 800 млрд долларов. При том, что нынешняя администрация год назад унаследовала от Обамы госдолг порядка 20 трлн долларов. Плюс к этому, насколько я понимаю, соотношение госдолга к ВВП уже может составлять 107-108%, может, чуть меньше, но это связано с объемом ВВП, который тоже меняется. И это бомба, которая заложена под американскую экономику", – заключил экономист.

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