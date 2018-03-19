"Мутные отношения". Политолог об эвакуации США главарей ИГ* в Сирии

Вертолеты коалиции во главе с США эвакуировали главарей ИГ* с севера-востока Сирии, сообщают СМИ. Политолог Дмитрий Евстафьев считает подобную информацию вполне правдивой. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Вертолеты международной коалиции, возглавляемой США, эвакуировали лидеров террористической группировки "Исламское государство"* из окрестностей города Камышлы на северо-востоке Сирии, передает агентство САНА со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что три вертолета совершили посадку рядом с турецкой границей, забрали четверых боевиков иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.

В декабре прошлого года сирийские СМИ уже писали, что западная коалиция помогает боевикам покинуть территории, на которые наступают правительственные силы. В частности, сообщалось об эвакуации террористов из северных районов Дейр-эз-Зора.

По информации агентства САНА, бежавшие из города бандиты присоединились к отрядам Сирийских демократических сил, которые получают помощь от Вашингтона.

В ноябре жители Меядина рассказали РИА Новости, что американские вертолеты вывозили иностранных командиров "Исламского государства"* незадолго до начала операции по освобождению города.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik обратил внимание на крайне непрозрачные отношения США и западной коалиции в целом с террористами в Сирии.

"Я вполне допускаю, что так оно и было. У наших "замечательных" американских партнеров крайне непрозрачные и мутные отношения не только с так называемыми умеренными (террористами – ред.), но и с радикальной частью исламистов в Сирии. Поэтому я допускаю, что какие-то логистические операции там могли быть. Другой вопрос, что это означает, что США постепенно начинают отказываться от своего курдско-северного проекта и переносить свою активность в район Дейр-эз-Зора", – сказал Дмитрий Евстафьев.

И это, как отметил политолог, очень опасно.

"Потому что в настоящее время мы выходим на финишную прямую политического процесса в Сирии, окончательного демонтажа неконтролируемых правительственными войсками и лояльными ими силами террористических анклавом. И, конечно, появление некоего организационного ядра, перевезенного с севера на юг и юго-восток, может очень существенно обострить ситуацию. В этом смысле я бы внимательно относился к таким сообщениям", – отметил Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, несмотря на постоянные информационные вбросы, направленные на обострение ситуации, сообщениям о помощи США в эвакуации террористов можно доверять.

"Не исключено, что это может быть дезинформация, направленная на обострение ситуации, на создание выгодной информационной конфигурации. Но если учесть, что предыдущие сообщения, а таких сообщений было много, как правило, в абсолютном большинстве оказывались правдивыми, несмотря на то, что их поначалу все бурно отрицали, то у нас есть все основания полагать, что и это сообщение тоже является правдивыми. И это подчеркивается нынешним состоянием на фронтах и нынешними политическими процессами в Сирии. Поэтому, я думаю, что так оно и было", – заключил политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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