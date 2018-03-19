Мнение: теперь Раде остается только признать Россию несуществующей

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о непризнании выборов президента РФ. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что за подобными "сумасшествиями" стоит последовательная политическая воля.

Парламент Украины во вторник может рассмотреть заявление о непризнании Киевом легитимности выборов президента Российской Федерации, сообщил на брифинге в понедельник спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.

При этом депутаты от фракции в Раде "Народный фронт" зарегистрировали "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

"Будет рекомендовано, чтобы завтра (во вторник – ред.) постановление относительно так называемых выборов президента было включено в повестку дня… Я предполагаю, что этот вопрос мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, уже завтра, если комитет оперативно соберется и даст по ней положительный вывод", – сказал Парубий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента России на территории Крыма.

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об очередной инициативе украинского руководства.

"После этого Раде остается только признать Россию несуществующей. Кстати сказать, подобная законодательная инициатива в Раде уже обсуждалась – о том, что само название "Россия" "украдено" у Украины. И такого государства, как Россия на самом деле якобы не существует. Ну, пусть занимаются подобными абсурдными делами, если им заняться нечем", – сказал Игорь Шишкин.

Вместе с тем, по его словам, подобные инициативы направлены на одно – на разрыв связей с Россией.

"С другой стороны, это не такая уж и глупость: есть специально поставленные люди, которые постоянно генерируют якобы глупости, но все эти глупости направлены только в одну сторону. Для того чтобы всеми способами – абсурдно, не абсурдно – разрывать отношения с Россией, обострять их в любой форме, даже самой анекдотической. Смеяться над ними можно, но стоит понимать, что за всеми этими сумасшествиями стоит жесткая и последовательная политическая воля, направленная против нашей страны", – считает политолог.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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