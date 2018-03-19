Мнение: теперь Раде остается только признать Россию несуществующей

Парламент Украины во вторник может рассмотреть заявление о непризнании Киевом легитимности выборов президента Российской Федерации, сообщил на брифинге в понедельник спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Наблюдатели от ШОС признали, что они были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.
"Будет рекомендовано, чтобы завтра (во вторник – ред.) постановление относительно так называемых выборов президента было включено в повестку дня… Я предполагаю, что этот вопрос мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, уже завтра, если комитет оперативно соберется и даст по ней положительный вывод", – сказал Парубий.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента России на территории Крыма.
Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об очередной инициативе украинского руководства.
"После этого Раде остается только признать Россию несуществующей. Кстати сказать, подобная законодательная инициатива в Раде уже обсуждалась – о том, что само название "Россия" "украдено" у Украины. И такого государства, как Россия на самом деле якобы не существует. Ну, пусть занимаются подобными абсурдными делами, если им заняться нечем", – сказал Игорь Шишкин.
Вместе с тем, по его словам, подобные инициативы направлены на одно – на разрыв связей с Россией.
"С другой стороны, это не такая уж и глупость: есть специально поставленные люди, которые постоянно генерируют якобы глупости, но все эти глупости направлены только в одну сторону. Для того чтобы всеми способами – абсурдно, не абсурдно – разрывать отношения с Россией, обострять их в любой форме, даже самой анекдотической. Смеяться над ними можно, но стоит понимать, что за всеми этими сумасшествиями стоит жесткая и последовательная политическая воля, направленная против нашей страны", – считает политолог.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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