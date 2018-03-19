"Наступили себе на мозоль". Эксперт о финансовых трудностях в ПАСЕ

ПАСЕ столкнулась с трудностями из-за отказа России платить часть взноса. В эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев высказал мнение, что в организации страдают от собственных необдуманных шагов.

ПАСЕ признала, что отказ России платить первую треть своего взноса за 2018 год стал причиной финансовых трудностей у организации. Об этом говорится в резолюции постоянной комиссии ПАСЕ, поступившей в распоряжение РИА Новости.

"Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 млн евро", – отмечается в документе. Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 млн евро.

В ПАСЕ выразили крайнюю озабоченность подобными "массовыми сокращениями в бюджете", который и без того "значительно ослаблен десятилетием ограничений".

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.

В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что в организации страдают от собственных необдуманных шагов.

"ПАСЕ живет и функционирует за счет взносов членов этой организации. Но она приняла решение о фактическом лишении нас аккредитации: мы не имеем права говорить, обсуждать европейские вопросы. И чего ради мы тогда должны платить? Конечно, невыплата членских взносов даже одной страной приводит к серьезному финансовому дисбалансу этой организации. Но они сами наступили себе "на мозоль": денег у них практически нет, потому что многие страны стали недоплачивать, а Россия вообще прекратила выплаты. Поэтому, конечно, они сейчас ощущают большой дефицит финансовых средств. Расходы у них большие – парламентариев много, необходимо арендовать помещения, оплачивать командировочные расходы и так далее. Но Россия, учитывая, что ПАСЕ не принимает решение о предоставлении нам права голоса, приостановила свое участие. Так отмените свое решение! Ведь Россия не выходила из организации, мы являемся ее членами", – сказал Александр Гусев.

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