Эксперт о политическом противостоянии с Западом: Россия умеет побеждать

Те западные политики, которые подвергают сомнению легитимность российских выборов, дискредитируют лишь самих себя, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин.

Владимир Путин набирает 76,69% голосов на выборах президента после обработки 99,84% бюллетеней. Такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией.

Согласно данным ЦИК, за Путина проголосовали более 56 миллионов 200 тысяч избирателей. Это максимальное число голосов, которые когда-либо были отданы за кандидата в президенты России.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77%, на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%.

Голосование прошло 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,98% – 73,36 миллиона человек.

Свое мнение о главных итогах выборов высказал в эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Мобилизация электората Владимира Путина была неожиданной и для его оппонентов, и для сторонников. Рассматривалось три сценария – оптимистический, средний и пессимистический. Ни один из этих сценариев не сработал: политической реальностью стал супероптимистический сценарий. Для этого были причины. С одной стороны, работа ЦИК и региональных избиркомов: они повысили интерес россиян к выборам. С другой стороны, внешний фон был довольно угрожающим, особенно постаралась (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй. Это привело к мобилизации ряда электоральных групп, которые ориентируются на Владимира Путина, но при этом не планировали идти голосовать – однако в итоге не поленились и пошли. Это дало дополнительно порядка 5-6 миллионов голосов. Для Владимира Путина в человеческом выражении это рекордный уровень поддержки. Теперь на президента ложатся серьезные обязательства по выполнению своих обещаний. Политика Владимира Путина будет человекоцентричной, то есть во главу угла будут поставлены интересы простого россиянина", – полагает Алексей Мухин.

По его мнению, те западные политики, которые подвергают сомнению легитимность российских выборов, дискредитируют лишь самих себя.

"Не дожидаясь конца голосования, многие западные политики выразили свое негативное отношение к этим выборам. Но в этом есть нюансы, которые пойдут в итоге на пользу России. Отрыв от реальности западных политиков становится очевиден не только нам, но и западному сообществу, простым гражданам… У нас конфликт не с западными сообществами, а с западными истеблишментами. А как показывает практика, Россия умеет побеждать. Меняющаяся линейка политиков западных стран с течением времени вынуждена будет принять реальность, которая существует на самом деле", – считает политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!