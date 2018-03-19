Политолог: заявление Джонсона "об иголке в стоге сена" – яркая иллюстрация

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в попытке "спрятать иголку в стоге сена". В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов выразил мнение, что в Лондоне слишком поверхностно судят о современной России и о российском обществе.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, говоря о "деле Сергея Скрипаля", вновь высказал нелестное мнение о России.

"Это классическая русская стратегия – пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания", – заявил он журналистам в Брюсселе. Прямую трансляцию выступления вел сайт Еврокомиссии.

Джонсон считает, что российские опровержения обвинений звучат все более абсурдно: "То они говорят, что никогда не производили "Новичок" (отравляющее вещество А-234 – ред.), то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию".

В понедельник, 19 марта, в Великобританию приедут эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Они будут исследовать пробы отравляющего вещества. Проверка результатов исследования, как ожидается, займет минимум две недели.

Слова об иголке в стоге сена – не первое резкое высказывание Джонсона о России за последнее время. На прошлой неделе он обвинил президента РФ Владимира Путина в организации отравления Скрипаля.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на Западе, в том числе и в Великобритании, слишком поверхностно судят о современной России и российском обществе.

"Джонсон не удивил своим заявлением. Это яркая иллюстрация, свидетельство краха науки, изучающей российскую действительность, на Западе в целом и в Британии в частности. Дело в том, что представление о нас, о нашей жизни, о современной России и российском обществе эти люди составляют на основе обрывочных данных, поступающих от беглых маргиналов, нуворишей и от таких шпионов, как Скрипаль. Системного изучения нашей жизни на сегодняшний день на Западе нет. И, может быть, можно было бы ерничать по этому поводу: дескать, нет – и слава богу. Ведь организовывая беспрецедентное давление на Россию накануне президентских выборов, они достигли прямо противоположного результата: британский "дивертисмент" сказался, в том числе, и на явке – люди среагировали на это безапелляционное, откровенно глупое, выдуманное событие. Но мы понимаем, что от качества подобной экспертизы зависит адекватное поведение западных лидеров. В диалоге, который неминуем между Россией и Западом, в том числе и с Британией, хотелось бы адекватных оценок происходящего и адекватных реакций", – сказал Алексей Мартынов.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным полиции, их отравили веществом А-234, якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок" (А-234)". По ее словам, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос".

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