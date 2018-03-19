Политолог назвал причину утечки данных о секретном канале США и КНДР

СМИ сообщили о "секретном канале" связи между разведкой США и КНДР. Политолог Борис Межуев в эфире радио Sputnik отметил, что в существовании такого канала нет ничего удивительного, самое интересное – в утечке подобной информации.

США установили с Северной Кореей неофициальный контакт, по которому возможна передача информации, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Главные усилия в этом направлении предпринимает ЦРУ, уточнил спикер. По его словам, директор ведомства Майк Помпео, недавно выдвинутый президентом на пост госсекретаря, поддерживает тип "тихой дипломатии". Сообщается, что зачастую это предполагает работу в обход дипломатического канала, установленного госдепартаментом через ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Планируется, что это произойдет до конца мая. Место встречи пока не названо.

Это не первое предложение о переговорах со стороны Пхеньяна. Северокорейские власти выступают с такими инициативами со времен деда Ким Чен Ына – первого президента КНДР Ким Ир Сена. В Вашингтоне до сих пор отказывались даже обсуждать такую возможность. Соединенные Штаты связаны союзническими обязательствами с Республикой Кореей, по законам которой КНДР даже не государство, а запрещенная "антигосударственная организация".

По словам председателя редакционного совета сайта "Политический консерватизм" Бориса Межуева, в целом в существовании тайного канала между разведками США и КНДР нет ничего удивительного.

"Трудно было бы предположить, что такого канала не было. Естественно, в ситуации, когда стороны угрожают друг другу ядерными ударами, спецслужбы должны искать какие-то ходы, чтобы избежать худшего сценария. Самое интересное, что допускается утечка информации. То, что этот канал становится публичным, о нем сообщают, это означает, скорее всего, что все-таки готовятся какие-то мирные шаги. Конфронтация имеет какие-то пределы", – сказал Борис Межуев.

Он не исключил, что Вашингтон может пойти на сделку с Пхеньяном.

"Поскольку здесь тупик, невозможно ничего решить, единственная возможность – это переговоры, которые приведут к какой-то формальной сделке, скорее всего, непрочной, но, тем не менее, предлагающей отойти от решения этого вопроса. Мне кажется, Соединенным Штатам сейчас нужно затормозить развитие процесса вокруг Северной Кореи, чтобы у них (американцев – ред.) были развязаны руки на Ближнем Востоке. Поэтому, несмотря на то, что новый госсекретарь – ястреб, и по поводу КНДР он высказывался весьма жестко, я думаю, ему поставлена четкая задача – довести процесс урегулирования с Северной Кореей хотя бы до формальной сделки, позволяющей сказать, что успех достигнут, чтобы начать активные действия на Ближнем Востоке", – считает Борис Межуев.

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