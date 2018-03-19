"Революция как велосипед". Аналитик о действиях Лондона по "делу Скрипаля"

В Кремле считают, что Лондону предстоит подкрепить антироссийские заявления по "делу Скрипаля" доказательствами или извиниться. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сделать шаг назад англичанам будет очень сложно.

В Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом, так как речь идет о безосновательном клеветническом потоке со стороны руководства Великобритании; рано или поздно Лондону придется либо представить доказательства, либо извиниться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не употреблял бы фразу "обострение отношений с Западом". В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны руководства Великобритании", – сказал Песков.

"Рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения", – добавил пресс-секретарь главы государства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Тереза Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов, и произойдет это скоро.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Лондон вывел скандал на такую ступень, что сделать шаг назад ему будет очень сложно.

"Даже при определенной оттепели в российско-британских отношениях, которая в будущем может произойти, Лондон, скорее всего, просто захочет обойти стороной нынешнюю ситуацию и не напоминать об этих разногласиях. Что касается развития нынешнего скандала, то есть известный афоризм: революция как велосипед – если не движешься вперед, то падаешь. С подобными резонансными скандалами происходит то же самое: если не актуализировать к нему внимание, общественность теряет интерес. Поэтому, скорее всего, будут попытки снова подбросить "топливо в топку": например, найдут каких-нибудь свидетелей, лиц, которые будут делать громкие заявления. Понятно, что использовать только эту тему британская сторона и ее союзники вряд ли смогут, потому что она уже не будет давать серьезную отдачу. Поэтому постараются либо ее актуализировать очень нелогичными материалами, либо переключиться на что-то новое. Учитывая, что Лондон в этом скандале получил поддержку от США, сделать шаг назад, даже если бы такое желание у британского правительства появилось, там просто не смогут", – сказал Михаил Нейжмаков.

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