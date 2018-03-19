"Медвежья услуга". Политолог о позиции Польши по "делу Скрипаля"

Польша может выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", сообщают СМИ. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобная позиция говорит об отсутствии позиции.

Польские власти обсуждают возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, в Варшаве также хотят ввести санкции против российских компаний и чиновников. Отмечается, что дискуссии по этому вопросу начались еще на прошлой неделе, но решение откладывали до получения результатов президентских выборов в России.

Источники газеты сообщили, что польское правительство считает лучшим решением совместные действия против России на уровне Евросоюза. Но если европейским властям не удастся прийти к единому решению, Варшава введет собственные ограничительные меры.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Варшава попытается убедить Берлин отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" на фоне "дела Скрипаля". По его словам, этот инцидент дает повод "задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия".

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Польши.

"Если в недрах Варшавы действительно есть подобные тренды, и если подобные решения будут приняты, конечно, это не красит ни польскую государственность, ни российско-польские отношения. Такая попытка бежать впереди паровоза демонстрирует не столько польскую самостоятельность и желание продемонстрировать свою позицию, сколько отсутствие своей позиции. Это говорит об отсутствии настоящего суверенитета, который предполагает, что государство должно заботиться, в первую очередь, о собственных национальных интересах и о своих двусторонних отношениях, а не выражать такую сомнительную поддержку, оказывать своего рода "медвежью услугу" некоторым внутриевропейским обязательствам. В любом случае, даже если у Польши есть желание оказать солидарность внешнеполитическим заявлениям того или иного государства, то сначала не мешало бы разобраться в сути вопроса и попытаться узнать реальную картину для принятия тех или иных решений", – полагает Александр Коньков.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не привел. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.

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