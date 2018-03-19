Эксперт: АПЛ "Ясень" во многом превосходят своих западных "одноклассников"

Главком ВМФ рассказал об ударном потенциале атомных подлодок проекта "Ясень". В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что российские подлодки этого класса значительно превосходят западные аналоги.

Атомные подлодки проекта "Ясень" и "Ясень-М" в ближайшем будущем станут самыми мощными в составе флота по своему ударному потенциалу, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев в интервью газете "Красная звезда".

"Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана и, что не может не радовать, выполняет успешно", – рассказал Королев.

Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" передали ВМФ летом 2014 года.

Строительство и прием таких подлодок в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов продолжатся, отметил главком.

До 2020 года планируется построить семь крейсеров проекта "Ясень", из них шесть – по модернизированному проекту 885М.

Многоцелевые атомные субмарины проекта "Ясень-М" (885М) имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения 520 метров, подводную скорость 31 узел. Автономность плавания составляет 100 суток. Экипаж – 64 человека. На их вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о российских подлодках этого класса.

"Сейчас в составе флота действует лодка под названием "Северодвинск", готовится к принятию лодка "Казань", проходят испытания еще две подводных лодки этого проекта: "Новосибирск" и "Красноярск". Кроме того, заложены три подводных лодки: "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Основное назначение этих подлодок – борьба с надводными и подводными кораблями противника, для этого они имеют в своем арсенале ракетное и торпедно-минное вооружение. В зависимости от поставленных боевых задач "начинка" меняется – подводная лодка несет в себе пусковые установки, способные запускать противокорабельные ракеты класса "Калибр" или "Оникс"", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, подлодки проекта "Ясень" и "Ясень-М" превосходят западные аналоги по многим параметрам.

"Если сравнивать "Ясень" с ее "одноклассниками" – это американская подлодка типа Virginia и британская подводная лодка типа Astute, то наша подводная лодка превосходит их по многим параметрам: по количеству пусковых установок, по широкому спектру задач, которые она выполняет. Наша подводная лодка может практически самостоятельно вести борьбу с корабельно-ударной группой противника, 32 противокорабельные ракеты "Ясеня" могут успешно поражать любые классы кораблей, которые есть на вооружении у вероятного противника. Но главная ее особенность – в том, что ракеты-торпеды типа "Калибр" могут практически мгновенно поражать подводные лодки противника на расстоянии порядка 50 километров, подлодка может обнаруживать подводные цели на расстоянии порядка 600 километров. А, например, самая передовая американская лодка Virginia может "видеть" цели только на расстоянии 450 километров. Наша подводная лодка станет ключевым элементом в корабельно-ударной группировке ВМФ России", – отметил эксперт.

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