РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: АПЛ "Ясень" во многом превосходят своих западных "одноклассников"

14:1919.03.2018
(обновлено: 14:21 19.03.2018)
0190
© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта Ясень-МПодводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
Главком ВМФ рассказал об ударном потенциале атомных подлодок проекта "Ясень". В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что российские подлодки этого класса значительно превосходят западные аналоги.

Атомные подлодки проекта "Ясень" и "Ясень-М" в ближайшем будущем станут самыми мощными в составе флота по своему ударному потенциалу, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев в интервью газете "Красная звезда"

"Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана и, что не может не радовать, выполняет успешно", – рассказал Королев.

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Мнение: с новым вооружением РФ начинает качественно доминировать над США
Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" передали ВМФ летом 2014 года.

Строительство и прием таких подлодок в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов продолжатся, отметил главком.

До 2020 года планируется построить семь крейсеров проекта "Ясень", из них шесть – по модернизированному проекту 885М.

Многоцелевые атомные субмарины проекта "Ясень-М" (885М) имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения 520 метров, подводную скорость 31 узел. Автономность плавания составляет 100 суток. Экипаж – 64 человека. На их вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о российских подлодках этого класса. 

"Сейчас в составе флота действует лодка под названием "Северодвинск", готовится к принятию лодка "Казань", проходят испытания еще две подводных лодки этого проекта: "Новосибирск" и "Красноярск". Кроме того, заложены три подводных лодки: "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Основное назначение этих подлодок – борьба с надводными и подводными кораблями противника, для этого они имеют в своем арсенале ракетное и торпедно-минное вооружение. В зависимости от поставленных боевых задач "начинка" меняется – подводная лодка несет в себе пусковые установки, способные запускать противокорабельные ракеты класса "Калибр" или "Оникс"", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, подлодки проекта "Ясень" и "Ясень-М" превосходят западные аналоги по многим параметрам.

"Если сравнивать "Ясень" с ее "одноклассниками" – это американская подлодка типа Virginia и британская подводная лодка типа Astute, то наша подводная лодка превосходит их по многим параметрам: по количеству пусковых установок, по широкому спектру задач, которые она выполняет. Наша подводная лодка может практически самостоятельно вести борьбу с корабельно-ударной группой противника, 32 противокорабельные ракеты "Ясеня" могут успешно поражать любые классы кораблей, которые есть на вооружении у вероятного противника. Но главная ее особенность – в том, что ракеты-торпеды типа "Калибр" могут практически мгновенно поражать подводные лодки противника на расстоянии порядка 50 километров, подлодка может обнаруживать подводные цели на расстоянии порядка 600 километров. А, например, самая передовая американская лодка Virginia может "видеть" цели только на расстоянии 450 километров. Наша подводная лодка станет ключевым элементом в корабельно-ударной группировке ВМФ России", – отметил эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена