"Кто бы говорил". Крымский политолог о нежелании Порошенко признать выборы

92-летний подполковник в отставке Анатолий Галкин с супругой голосует на выборах президента в Севастополе. 18 марта 2018

92-летний подполковник в отставке Анатолий Галкин с супругой голосует на выборах президента в Севастополе. 18 марта 2018

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму. Крымский политолог Андрей Никифоров в эфире радио Sputnik напомнил пословицу, которую, по его словам, любят повторять одни из "хозяев" нынешней Украины – англичане.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал президентские выборы в Крыму.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.

Порошенко заявил, что в последние несколько дней он получил заверения западных партнеров о непризнании результатов голосования на полуострове.

"Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", – заявил украинский президент.

По предварительным данным ЦИК после обработки 67,98% бюллетеней, Владимир Путин на президентских выборах в Крыму набирает 92,15%, в Севастополе – 90,19% голосов. Павлу Грудинину отдали свои голоса 2,23% жителей региона, Ксении Собчак – 1,57%, Владимиру Жириновскому – 1,86%, Григорию Явлинскому – 0,47%, Борису Титову – 0,27%, Максиму Сурайкину – 0,21%, Сергею Бабурину отдали свои голоса – 0,19%.

Жители полуострова впервые проголосовали на выборах президента России. В регионе было открыто 1206 участков.

Кандидат исторических наук, директор Института стран СНГ в Республике Крым Андрей Никифоров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского президента.

"Порошенко и вся нынешняя украинская власть изначально нелегитимны. Поскольку они живут в каком-то "антимире" и отталкиваются от того, что наделены какой-то легитимностью, весь реальный мир для них как бы не существует: он незаконен, нелегитимен и прочее. Я не надеюсь, что Порошенко меня услышит, но все же порекомендовал бы ему вспомнить, при каких обстоятельствах он пришел к власти, в результате какого государственного переворота был смещен вполне законно избранный президент Украины вне всяких конституционных процедур. Англичане, одни из "хозяев" нынешней Украины, любят повторять пословицу, которую Порошенко тоже было бы неплохо вспомнить: не надо бросать камни в других, если живешь в стеклянном доме. Кто бы еще говорил о легитимности, как не президент псевдогосударства Украина", – сказал Андрей Никифоров.

Ранее Петр Порошенко пригрозил организаторам выборов в Крыму санкциями, а украинская прокуратура возбудила уголовные дела, в том числе по статьям "Государственная измена" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Однако, как сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев, давление украинских властей не повлияло на подготовку и проведение выборов президента России на территории Крыма.

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