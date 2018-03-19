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"Кто бы говорил". Крымский политолог о нежелании Порошенко признать выборы

13:0319.03.2018
(обновлено: 13:18 19.03.2018)
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© РИА Новости / Максим Грознов92-летний подполковник в отставке Анатолий Галкин с супругой голосует на выборах президента в Севастополе. 18 марта 201892-летний подполковник в отставке Анатолий Галкин с супругой голосует на выборах президента в Севастополе. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Грознов
Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму. Крымский политолог Андрей Никифоров в эфире радио Sputnik напомнил пословицу, которую, по его словам, любят повторять одни из "хозяев" нынешней Украины – англичане.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал президентские выборы в Крыму.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Политолог о результатах выборов в Крыму: крымчанам есть, с чем сравнивать
Порошенко заявил, что в последние несколько дней он получил заверения западных партнеров о непризнании результатов голосования на полуострове.

"Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", – заявил украинский президент.

По предварительным данным ЦИК после обработки 67,98% бюллетеней, Владимир Путин на президентских выборах в Крыму набирает 92,15%, в Севастополе – 90,19% голосов. Павлу Грудинину отдали свои голоса 2,23% жителей региона, Ксении Собчак – 1,57%, Владимиру Жириновскому – 1,86%, Григорию Явлинскому – 0,47%, Борису Титову – 0,27%, Максиму Сурайкину – 0,21%, Сергею Бабурину отдали свои голоса – 0,19%.

Жители полуострова впервые проголосовали на выборах президента России. В регионе было открыто 1206 участков.

Кандидат исторических наук, директор Института стран СНГ в Республике Крым Андрей Никифоров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского президента.

"Порошенко и вся нынешняя украинская власть изначально нелегитимны. Поскольку они живут в каком-то "антимире" и отталкиваются от того, что наделены какой-то легитимностью, весь реальный мир для них как бы не существует: он незаконен, нелегитимен и прочее. Я не надеюсь, что Порошенко меня услышит, но все же порекомендовал бы ему вспомнить, при каких обстоятельствах он пришел к власти, в результате какого государственного переворота был смещен вполне законно избранный президент Украины вне всяких конституционных процедур. Англичане, одни из "хозяев" нынешней Украины, любят повторять пословицу, которую Порошенко тоже было бы неплохо вспомнить: не надо бросать камни в других, если живешь в стеклянном доме. Кто бы еще говорил о легитимности, как не президент псевдогосударства Украина", – сказал Андрей Никифоров.

Экран с предварительными результатами выборов президента РФ в ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Политолог: жители России проголосовали за свою страну
Ранее Петр Порошенко пригрозил организаторам выборов в Крыму санкциями, а украинская прокуратура возбудила уголовные дела, в том числе по статьям "Государственная измена" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Однако, как сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев, давление украинских властей не повлияло на подготовку и проведение выборов президента России на территории Крыма.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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