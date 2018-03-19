Политолог рассказал, что его больше всего удивило на выборах

ЦИК обработал 99,84% протоколов на президентских выборах. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев отметил высокий уровень явки избирателей.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Телеведущая Ксения Собчак набирает 1,67%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, у Максима Сурайкина 0,68%, а у Сергея Бабурина – 0,65%.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

По предварительным данным, явка составила 67,98% – 73,36 миллиона человек.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил высокий уровень явки избирателей.

"Для меня удивительной на участке для голосования была очередь. Причем, я живу в районе, где не голосуют ни лидеры политических партий, ни руководители государства. Обычный среднестатистический район. То, что мне пришлось постоять в очереди, чтобы проголосовать, меня немного удивило. Очень давно ни с чем подобным я не сталкивался. У нас ведь нет юридически утвержденной обязанности прийти на выборы, а то накажут. В некоторых странах есть такая обязанность. А у нас есть свобода не прийти. Но, на мой взгляд, это ошибочный выбор: если ты не пришел, значит, ты просто отказался от права принимать решение", – сказал Дмитрий Журавлев.

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