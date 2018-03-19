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Аналитик: Великобритания хочет перенаправить поставки газа в ущерб Европе

11:4119.03.2018
(обновлено: 11:42 19.03.2018)
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© AP Photo / Bela SzandelszkyРабота газораспределительной станции в ВенгрииРабота газораспределительной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Минэнерго РФ прокомментировало слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об "альтернативе российскому газу". В эфире радио Sputnik аналитик Роман Ткачук высказал мнение, что желание Лондона идет вразрез с интересами европейцев.

Если заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно поиска альтернативы российскому газу станут реальностью, это нанесет вред потребителям, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Должны ли стать реальностью заявления об альтернативных источниках газа (для Великобритании – ред.) взамен российского, это нанесет вред прежде всего потребителям. Должна ли какая-либо компания или страна искать другого поставщика – я не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными", – заявил министр в интервью агентству Блумберг

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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На прошлой неделе Мэй заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По ее мнению, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук высказал мнение, что желание Лондона изменить мировую логистику поставок газа идет вразрез с интересами европейцев.

"Великобритания может найти альтернативные поставки газа: это норвежский газ, сланцевый газ из США. Остальная континентальная Европа на текущий момент без российского газа обойтись не может. А учитывая нынешнюю холодную зиму, наоборот, доля поставок российских энергоносителей в европейском энергобалансе только растет. Непонятно, за счет чего Европа может отказаться от российского газа: есть газ из Северной Африки, но его немного; есть иранский газ, но нет трубопровода, его строительство растянется на много лет; газ из США – это СПГ – более дорогой вид топлива, чем трубопроводный газ. Великобритания хочет перенаправить поставки газа Европе, изменить мировую логистику. Но на текущий момент, исходя из логистики, из мощностей стран, добывающих газ, альтернативы для Европы российскому газу нет, и на ближайшие годы не предвидится", – сказал Роман Ткачук.   

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