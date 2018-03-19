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"Волошин был опасным свидетелем". Версия гибели бывшего украинского пилота

11:2719.03.2018
(обновлено: 11:28 19.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЭксперты ОБСЕ осматривают место крушения малайзийского самолета BoeingЭксперты ОБСЕ осматривают место крушения малайзийского самолета Boeing
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 над Донбассом, покончил с собой, сообщила полиция. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал свою версию этой гибели.

Бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, покончил с собой. О его гибели сообщила полиция Николаевской области.

Отставной военнослужащий совершил попытку суицида у себя дома. Он был госпитализирован, однако умер по дороге в больницу. Родственники летчика рассказали, что погибший последнее время был в подавленном и тревожном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, File
Авиаэксперт прокомментировал информацию экс-майора ВСУ о гибели МН17
Имя Волошина присутствует в показаниях украинского военного, который проходит в России свидетелем по делу о малайзийском Boeing. Он говорил, что лайнер мог сбить самолет, который пилотировал Волошин.

В СБУ при этом признают, что Волошин служил в украинской армии, однако утверждают, что в день катастрофы он полетов не совершал.

Близкие погибшего рассказали местным СМИ, что Волошина "угнетали проблемы", связанные с реконструкцией Николаевского аэропорта, где он занимал пост исполняющего обязанности директора. 

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал свою версию гибели Владислава Волошина.   

"Начала поступать информация, что он поступил так из-за трудностей, связанных с реконструкцией Николаевского аэропорта. Но трудно отделаться от мысли, что та сторона могла устранить его как одного из опасных свидетелей, который мог бы приоткрыть завесу тайны над гибелью МН17 и тем самым укрепить позиции России. Потому что совершенно очевидно, что России было не нужно и не выгодно сбивать этот самолет, и что все это была провокация, направленная против нашей страны", – сказал Богдан Безпалько.

По его мнению, Киев и его западные партнеры постараются сделать все, чтобы правда о трагедии рейса МН17 как можно дольше не была открыта.  

"Я думаю, что, скорее всего, это дело "уйдет в тень". Может быть, еще кто-то из тех людей, которые могли бы пролить свет на это дело, гарантированно "замолчит" тем или иным образом. Так что, полагаю, истину мы можем узнать еще очень и очень нескоро. Я напомню, например, что все дела, связанные с полетом (заместителя Адольфа Гитлера в НСДАП Рудольфа) Гесса в Британию (в 1941 году) засекречены британцами на 100 лет. И я думаю, что обстоятельства гибели этого авиалайнера станут известны лишь тогда, когда актуальность этого вопроса исчезнет", – полагает Богдан Безпалько.  

Малайзийский Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев сразу после гибели малайзийского лайнера возложил вину за катастрофу на ополченцев. Те заявляли, что в их распоряжении нет средств, которые способны сбить самолет на такой высоте.

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение: данные ДНР позволят пролить свет на катастрофу Boeing 777
Международная следственная группа пришла к выводу, что Boeing был сбит ЗРК "Бук", который был якобы доставлен из России, а потом перевезен обратно. Россия критиковала следствие за предвзятость, отмечая, что выводы следователей основаны исключительно на информации, полученной от Украины.

Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", предприятия-производителя систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которая находилась под контролем украинской армии.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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