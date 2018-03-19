Аналитик о возможных изменениях в правительстве РФ: будут новые стратегии

Владимир Путин пообещал перестановки в правительстве после инаугурации. Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в эфире радио Sputnik предположил, для чего потребуются новые люди.

Перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации, заявил президент Владимир Путин журналистам в своем избирательном штабе.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", – сказал глава государства.

Путин добавил, что с настоящего момента займется подбором кандидатуры премьер-министра. "Что касается председателя правительства, правительства в целом я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов", – сказал президент.

"Все изменения будут объявлены после инаугурации", – подчеркнул Путин, отметив, что пока не планирует конституционных реформ.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт в эфире радио Sputnik предположил, в каких именно сферах стоит ждать изменений.

"Наверное, будут изменения в экономическом блоке – они давно ожидались, о них давно говорили. Я думаю, что состав правительства будет достаточно серьезно изменен. Наверное, никто сейчас не будет говорить персонально, но довольно давно предполагалось, что будут созданы новые стратегии и в экономическом блоке, и в блоках социального развития. Это потребует новых людей", – считает Александр Шпунт.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей – за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

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