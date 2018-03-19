Аналитик о возможных изменениях в правительстве РФ: будут новые стратегии

Перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации, заявил президент Владимир Путин журналистам в своем избирательном штабе.
"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", – сказал глава государства.
"Все изменения будут объявлены после инаугурации", – подчеркнул Путин, отметив, что пока не планирует конституционных реформ.
Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт в эфире радио Sputnik предположил, в каких именно сферах стоит ждать изменений.
"Наверное, будут изменения в экономическом блоке – они давно ожидались, о них давно говорили. Я думаю, что состав правительства будет достаточно серьезно изменен. Наверное, никто сейчас не будет говорить персонально, но довольно давно предполагалось, что будут созданы новые стратегии и в экономическом блоке, и в блоках социального развития. Это потребует новых людей", – считает Александр Шпунт.
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