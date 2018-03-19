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Аналитик о возможных изменениях в правительстве РФ: будут новые стратегии

11:0019.03.2018
(обновлено: 11:06 19.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев слушает выступление министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева заседание правительства РФ. 15 марта 2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев слушает выступление министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева заседание правительства РФ. 15 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Владимир Путин пообещал перестановки в правительстве после инаугурации. Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в эфире радио Sputnik предположил, для чего потребуются новые люди.

Перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации, заявил президент Владимир Путин журналистам в своем избирательном штабе.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации", – сказал глава государства.

Экран с предварительными результатами выборов президента РФ в ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Путин добавил, что с настоящего момента займется подбором кандидатуры премьер-министра. "Что касается председателя правительства, правительства в целом я уже сказал, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов", – сказал президент.

"Все изменения будут объявлены после инаугурации", – подчеркнул Путин, отметив, что пока не планирует конституционных реформ.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт в эфире радио Sputnik предположил, в каких именно сферах стоит ждать изменений.

"Наверное, будут изменения в экономическом блоке – они давно ожидались, о них давно говорили. Я думаю, что состав правительства будет достаточно серьезно изменен. Наверное, никто сейчас не будет говорить персонально, но довольно давно предполагалось, что будут созданы новые стратегии и в экономическом блоке, и в блоках социального развития. Это потребует новых людей", – считает Александр Шпунт.

На избирательном участке во время выборов президента РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей – за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

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