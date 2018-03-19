"Мутят воду". Политолог о новой версии отравления Скрипаля

Западные СМИ обнародовали новую версию отравления в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Всерьез относиться к таким публикациям не стоит, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, госпитализированные в британском Солсбери, могли попасть под воздействие отравляющего вещества, распространенного через вентиляционную систему автомобиля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Как сообщили телеканалу трое неназванных представителей спецслужб, власти Британии на настоящий момент имеют более ясную картину отравления экс-полковника ГРУ. Они полагают, что в ходе инцидента применялось порошкообразное отравляющее вещество, которое присутствовало в вентиляционной системе автомобиля BMW, принадлежащего Скрипалю. По данным источников телеканала, под воздействие вещества после инцидента могли попасть 38 человек.

Ранее сообщалось, что эксперты и следователи продолжают работать на всех объектах, связанных с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери. Как сообщил РИА Новости источник в региональной полиции, "эксперты работают с автомобилем, продолжаются работы на могиле супруги (Скрипаля), в его доме".

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. Москва обвинения отвергает.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik призвал не относиться серьезно к таким публикациям в западных СМИ.

"Нам постоянно показывают краешек неких доказательств, которые якобы есть у полиции, и таким образом мутят воду. Сначала была версия, что дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество якобы аж из Москвы. Теперь речь идет о том, что автомобиль Скрипаля был заражен. При этом западные СМИ пытаются навязать вывод, что есть якобы какая-то разветвленная сеть российских агентов, которые травят бывших шпионов. Это, конечно, полная чушь, конспирология, которая не выдерживает никакой критики. Поэтому всерьез относиться к подобным публикациям не стоит", – считает Максим Жаров.

Между тем Владимир Путин отверг обвинения Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия бы не позволила себе такого, отметил российский лидер во время общения с прессой в избирательном штабе.

"Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо", – сказал Путин.

При этом Путин выразил готовность к сотрудничеству в расследовании. Но для этого, подчеркнул российский лидер, должна быть заинтересованность и с другой стороны.