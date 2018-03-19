"Россия – слишком крупная страна". Мнение о реакции Запада на выборы в РФ

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018

Зарубежные лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на президентских выборах. В эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков предположил, какой может быть реакция Запада на итоги голосования.

Зарубежные лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность к их дальнейшему развитию.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского коллегу по телефону, сообщили в его пресс-службе.

В свою очередь Рауль Кастро направил Владимиру Путину "теплое послание", сообщил посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь. Кубинский лидер, по словам дипломата, назвал победу президента России убедительной.

Поздравления Путину в связи с победой также направили президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Ана Брнабич.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что переизбрание Владимира Путина свидетельствует о "демонстрации патриотизма, высокого политического сознания" россиян и их "глубокой приверженности демократии".

Победа Владимира Путина едва ли стала для кого-то неожиданностью, отметил в эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков.

"Не будем лицемерить – было очевидно, что Владимир Путин одержит победу на нынешних президентских выборах. Я не встречал человека, который бы считал, что победит кто-то другой. Явка была достаточно высокой в целом по стране. Я думаю, что свою роль сыграл финал избирательной кампании, удалось ее оживить в последние две недели. Видимо, это сыграло какую-то роль. И, возможно, как ни странно, свою роль сыграл тот "накат", который осуществили британские власти буквально за несколько дней до выборов. Этот жесткий кризис тоже, может быть, заставил людей мобилизоваться", – полагает Павел Святенков.

Нашлись и те, кто остались недовольны выборами в России. Так, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Крыму голосование проводилось незаконно.

Американский сенатор Джон Маккейн в свою очередь усомнился в том, что российские избиратели поддерживают Путина. "То, что Путину пришлось так много сделать, чтобы привлечь избирателей, свидетельствует, что россияне знают, что его притязание на власть – обман. США поддерживают всех россиян, жаждущих свободы", – написал Маккейн в Twitter.

Тем не менее, Запад не сможет не признать результаты выборов, уверен Павел Святенков.

"Понятно, что Россия – слишком крупная и серьезная страна, чтобы просто оборвать с ней все коммуникации. А непризнание выборов президента означало бы, что разрываются связи с Россией как таковой. Запад на это не пойдет. Поэтому они секторально не признают результаты выборы в Крыму и Севастополе, потому что Запад считает это территорией Украины. Но в целом, они, конечно, признают результаты президентских выборов, безусловно",– отметил Павел Святенков.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей – за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,80%, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%.

Выборы прошли 18 марта.

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