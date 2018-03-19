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"Россия – слишком крупная страна". Мнение о реакции Запада на выборы в РФ

09:2819.03.2018
(обновлено: 09:55 19.03.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зарубежные лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на президентских выборах. В эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков предположил, какой может быть реакция Запада на итоги голосования.

Зарубежные лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России. 

Председатель КНР Си Цзиньпин направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность к их дальнейшему развитию.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского коллегу по телефону, сообщили в его пресс-службе.

В свою очередь Рауль Кастро направил Владимиру Путину "теплое послание", сообщил посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь. Кубинский лидер, по словам дипломата, назвал победу президента России убедительной.

Поздравления Путину в связи с победой также направили президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Ана Брнабич.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что переизбрание Владимира Путина свидетельствует о "демонстрации патриотизма, высокого политического сознания" россиян и их "глубокой приверженности демократии".

Победа Владимира Путина едва ли стала для кого-то неожиданностью, отметил в эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков.

"Не будем лицемерить – было очевидно, что Владимир Путин одержит победу на нынешних президентских выборах. Я не встречал человека, который бы считал, что победит кто-то другой. Явка была достаточно высокой в целом по стране. Я думаю, что свою роль сыграл финал избирательной кампании, удалось ее оживить в последние две недели. Видимо, это сыграло какую-то роль. И, возможно, как ни странно, свою роль сыграл тот "накат", который осуществили британские власти буквально за несколько дней до выборов. Этот жесткий кризис тоже, может быть, заставил людей мобилизоваться", – полагает Павел Святенков.

Нашлись и те, кто остались недовольны выборами в России. Так, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Крыму голосование проводилось незаконно.

Американский сенатор Джон Маккейн в свою очередь усомнился в том, что российские избиратели поддерживают Путина. "То, что Путину пришлось так много сделать, чтобы привлечь избирателей, свидетельствует, что россияне знают, что его притязание на власть – обман. США поддерживают всех россиян, жаждущих свободы", – написал Маккейн в Twitter.

Тем не менее, Запад не сможет не признать результаты выборов, уверен Павел Святенков.

"Понятно, что Россия – слишком крупная и серьезная страна, чтобы просто оборвать с ней все коммуникации. А непризнание выборов президента означало бы, что разрываются связи с Россией как таковой. Запад на это не пойдет. Поэтому они секторально не признают результаты выборы в Крыму и Севастополе, потому что Запад считает это территорией Украины. Но в целом, они, конечно, признают результаты президентских выборов, безусловно",–  отметил Павел Святенков.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей – за  него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,80%, на третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%.

Выборы прошли 18 марта.

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