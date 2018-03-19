Политолог о результатах выборов в Крыму: крымчанам есть, с чем сравнивать

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

В Крыму за Владимира Путина на президентских выборах проголосовали около миллиона избирателей. И это неудивительно, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

Владимир Путин на президентских выборах на территории Республики Крым, согласно предварительным данным голосования на 7.30 мск, набирает 92,14%, или более 981 тысячи голосов избирателей, свидетельствуют данные ГАС "Выборы".

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 2,21% (23,5 тысячи голосов), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (1,82%, или 19,3 тысячи голосов), на четвертом — кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак (1,64% или 17,4 тысячи голосов).

Остальные кандидаты не набрали и 1% и распределились следующим образом: Григорий Явлинский ("Яблоко") – 0,48%, или 5 тысяч голосов, Борис Титов (Партия роста) – 0,26%, или 2,8 тысячи голосов, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – 0,21%, или 2,2 тысячи голосов) и Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") – 0,19% (2 тысячи голосов).



Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.

Их решение не вызывает удивления, полагает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

"Это понятно, потому что людям есть, с чем сравнивать. Для них Путин – это не только президент страны, это человек, который вытащил их с Украины и позволил им в этой ситуации выжить. Не оторвал от родной матери-Украины, а вытащил из ситуации, когда лилась кровь, когда туда шли поезда с добровольцами с железными прутами", — сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.



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