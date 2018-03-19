Политолог: призыв Киева к ЕС о санкциях против Шредера – это популизм

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал ЕС ввести санкции в отношении экс-канцлера Герхарда Шредера. В эфире радио Sputnik политический аналитик Владислав Гулевич рассказал, в чем, по его мнению, смысл таких призывов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Bild призвал Евросоюз ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

"Важно, чтобы были санкции против тех, кто продвигает проекты Путина за рубежом. Герхард Шредер является самым важным лоббистом для Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, каким образом ЕС может действовать в этой ситуации", — заявил Климкин.

Ранее Шредер сообщил, что не станет пересматривать свое отношение к Владимиру Путину, несмотря на связанную с этим критику в Германии в свой адрес.

"Почему я должен (пересматривать отношение к Путину)? Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь этого менять. Я вынужден иметь дело с критикой, которую я испытываю в Германии. Это для меня не проблема", — заявил немецкий политик в фильме "Путин".

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. В сентябре прошлого года он был избран в состав совета директоров "Роснефти".

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления Павла Климкина.

"Это не более чем популизм, ориентированный на внутреннюю аудиторию, чтобы показать, мол, правительство Украины стоит на страже национальных интересов и блюдет принципы территориальной целостности. На самом деле, избранный Киевом курс будет предполагать все больше и больше русофобских действий. Свернуть с этой дороги у них уже не получится, потому что любой умиротворенный тон в отношении России, любые шаги, которые были бы направлены на улучшение отношений, будут восприниматься внутренней националистической аудиторией как угроза. И это сыграет против правительства, у которого и без того катастрофические рейтинги. Думаю, что Климкин прекрасно понимает: его слова – это "глас вопиющего в пустыне", никто его всерьез не воспринимает, и все эти слова направлены просто на поддержку своего русофобского реноме внутри Украины", — сказал Владислав Гулевич.

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