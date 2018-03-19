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Американист об итогах выборов: внешние нападки еще больше сплотили россиян

08:2819.03.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018.Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Владимир Путин поблагодарил сторонников за поддержку. В эфире радио Sputnik американист Дмитрий Дробницкий отметил, что подавляющее большинство россиян подтвердило свой выбор в пользу сильной и суверенной страны.

Владимир Путин, побеждающий на выборах президента России, поблагодарил сторонников за поддержку, обратившись к ним на митинг-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве.

"Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат", — сказал Путин.

"Совершенно очевидно, что без вашей прямой профессиональной такой, искренней поддержки и результаты могли быть совсем другие. Поэтому я хочу вас поблагодарить, поблагодарить, конечно, всех избирателей, которые голосовали за меня", — добавил Путин позднее в своем штабе.

Путин напомнил свои слова из послания. "Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать — мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок", — сказал президент.

В эфире радио Sputnik американист, политолог Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что агрессивная политика Запада не достигла своей цели, а только еще больше сплотила россиян.

"Где-то в соцсетях уже проскакивала такая шутка, мол, госпоже Мэй, премьер-министру Великобритании, стоило бы выдать специальную грамоту за то, что она повысила явку на этих выборах. На Западе, видимо, просто не знают историю, или считают, что история – это лженаука. Но Россия в ситуации, когда на нее "наезжают", когда внешние нападки усиливаются, всегда сплачивалась. Но, думаю, у них сейчас будет гораздо меньше времени, чем раньше, на оценку нашей политической системы, потому что их собственная трещит по швам. Все, что выстраивалось после холодной войны, а в более широком смысле на Западе после Второй мировой войны, вся эта власть истеблишмента, попытка манипулятивной демократии, наднациональных институтов, международной бюрократии, — все рушится под напором так называемых популистских движений. Ткань западной политики рвется на каждом шагу. Поэтому, думаю, у них будет меньше времени обращать внимание на нас. А подавляющее большинство россиян подтвердило свой выбор в пользу сильной и суверенной страны", — сказал Дмитрий Дробницкий.

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. При этом Путин получил поддержку абсолютного большинства избирателей — за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%. Телеведущая Ксения Собчак получает 1,67% голосов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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