Политолог: жители России проголосовали за свою страну

В России завершилось голосование на президентских выборах. По предварительным данным, лидирует действующий глава РФ Владимир Путин. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал эти данные.

Голосование на выборах президента России завершилось, избирательные участки последними в стране закрылись в самом западном регионе – Калининградской области – в 20.00 местного времени (21.00 мск).

Явка избирателей по состоянию на 18.00 по московскому времени составила 59,93%, сообщает ЦИК РФ.

"Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 – 59,93 %", – говорится в Telegram-канале ЦИК.

Действующий президент России Владимир Путин получает на выборах 72,53% голосов по итогам обработки 25,03% протоколов участковых избиркомов, следует из данных российского Центризбиркома.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3% избирателей, второй – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9%, третий – Владимир Жириновский с 6% голосов. У Ксении Собчак – 2%, Григорий Явлинский набирает 1% голосов. Максим Сурайкин и Борис Титов набирают по 0,7%, Сергей Бабурин – 0,6%.

Опрос проходил в 83 регионах на 1127 избирательных участках среди 112 700 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1%.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9% россиян, второй – Грудинин с 11,2%, третий – Жириновский с 6,7%. Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Собчак – 2,5%, Явлинский – 1,6%, Титов – 1,1%, Бабурин – 1%, Сурайкин – 0,8%. Недействительных бюллетеней – 1,2%.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал эти данные и поделился своими впечатлениями от выборов.

"Как гражданин России я рад, что у нас выборы президента прошли в седьмой раз. Для России, для русских семь – это такое сакральное число. Если что-то семь раз состоялось, то это вещь надежная и долгая. Когда я пошел голосовать, было приятно видеть большое количество молодых избирателей, очень много людей было с семьями. У людей было желание показать, что они делают осознанный выбор – они пришли голосовать за свою страну. Я думаю, именно с этим связано, что активная часть нашего общества и, что очень радует, молодежь пришла на выборы. И думаю, что поддержка действующего президента основывается на реальных результатах его политики, а не на тех клубах дыма, которые пытаются разводить вокруг его работы – что на Западе, что некоторая часть общества у нас", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, развернутая на Западе перед выборами антироссийская кампания привела к обратному результату.

"У меня внутреннее ощущение, из сегодняшних разговоров со своими знакомыми, с людьми, которые голосовали, что нападками на выборы затронули какие-то сущностные моменты русской натуры. Когда людям, у которых есть свои взгляды, начинают твердить, что "вы быдло, что вы ничего не понимаете в жизни, что ваш выбор бессмысленен", они на это реагируют объединением и желанием сказать: мы делаем это осознанно, мы делаем это сознательно, и нам все равно, что вы талдычите, мы живем в своей стране и свободно высказываем свой взгляд на то, кто должен быть руководителем России", – заключил политолог.

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