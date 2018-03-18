"США опустились на уровень Украины". Политолог о провокациях на выборах

Посол РФ в США Анатолий Антонов на избирательном участке в посольстве РФ в Вашингтоне во время голосования на выборах президента РФ

Посол РФ в США Анатолий Антонов на избирательном участке в посольстве РФ в Вашингтоне во время голосования на выборах президента РФ

Посол РФ Анатолий Антонов рассказал о провокациях в США во время голосования на выборах российского президента. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные действия – показатель бессилия.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о провокациях в США во время досрочного голосования на выборах российского президента.

Антонов рассказал, что досрочные голосования были организованы в 19-ти городах. По его словам, "все прошло нормально, демократично, в соответствии с российскими законами", однако были и инциденты.

"Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию", – сказал Антонов журналистам.

Отвечая на вопрос РИА Новости, о каких провокациях идет речь, российский посол сообщил, что "здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью".

"Были и факты такие, когда к тем людям, которые дали добро на использование своих помещений для голосования, в их адрес раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого", – пояснил Антонов.

"Я считаю, что это очень плохо. Каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы", – отметил посол.

При этом Антонов полагает, что соответствующие структуры в США должны заинтересоваться попытками провокаций при проведении голосования.

"Мы проинформировали наших американских коллег о наших планах, мы ничего не делали в закрытом режиме", – добавил он.

По словам посла, при проведении голосования российские дипломаты строго соблюдают американское законодательство.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные провокации – показатель бессилия.

"Россия, как мы знаем по предвыборному периоду, ждала провокаций со стороны США и Запада в целом в ходе текущих выборов, но на более тяжелом уровне. То, что происходит сейчас с пунктами для волеизъявления на территории США, это, видимо, все, на что решились на той стороне, по крайней мере, на данном этапе. Конечно, эти акции крайне неприятные, но они демонстрируют некоторую степень бессилия их авторов. В целом эти попытки противодействия можно назвать обычной практикой. Тем более, после событий вокруг диппредставительств России на той же американской территории. Тем не менее, можно сказать, что США роняют свой имидж и вес, опускаясь в таких ситуациях на уровень, в частности, Украины. Это не признак сильного государства, тем более, такого, которое претендует на звание самого сильного на Земле", – сказал Григорий Трофимчук.

Он не исключил, что стоит ждать недовольства представителей США и итогами выборов в РФ.

"Было бы неплохо, если бы этими "поливами", угрозами все и ограничилось. Но, к сожалению, можно ждать развития этой темы в плане отношения к результатам этих выборов. Хотя политическая сила любого шага подобного уровня уже заранее подорвана вот этими поливами какой-то непонятной жидкостью (здания, где должно было быть проведено голосование – ред.) и угрозами базарного, экстремистского типа", – считает политолог.

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