Посол РФ в Армении: выборы беспрецедентны по числу пришедших проголосовать

Избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване. 18 марта 2018

Избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване. 18 марта 2018

Множество россиян, находящихся за рубежом, пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Посол России в Армении Иван Волынкин в эфире радио Sputnik рассказал о том, как идет голосование в Ереване.

В России 18 марта проходят выборы президента. Множество россиян, находящихся за рубежом, также пришли на избирательные участки, открытые в российских диппредставительствах, чтобы принять участие в выборах.

Дипломаты запустили в соцсетях хештег #ВаженКаждыйГолос. Его добавляют к постам с фотографиями с избирательных участков по всему миру.

Так, например, высокую активность показали российские граждане на Кипре – по данным посольства, к 13:00 по местному времени на участки в Никосии, Айя-Напе, Ларнаке, Лимасоле и Пафосе пришли более двух тысяч человек.

В Таиланде, на популярном курорте Паттайя – наплыв избирателей: люди стоят в очереди за бюллетенями по два часа. Очевидцы сообщают, что ее длина превышает полкилометра.

Много людей пришло на выборы в Париже. По оценкам дипломатов, по состоянию на 15:00 в посольстве России во французской столице проголосовали более тысячи человек.

Высокая явка на выборах отмечена и на избирательном участке в посольстве России в Лондоне. По состоянию на 13.00 проголосовало около полутора тысяч человек.

На постсоветском пространстве желающих проголосовать тоже очень много. На фотографиях из Ташкента видно, что проголосовать пришли сотни человек. В Бишкеке длина очереди явно превысила 200 метров. Огромные очереди выстроились и в Ереване.

Посол России в Армении Иван Волынкин в эфире радио Sputnik объяснил, с чем, на его взгляд, связана высокая явка на выборах президента РФ в Ереване.

"Выборы беспрецедентны по количеству избирателей, пришедших к нам в посольство, на избирательный участок. Мы выбираем будущее России, мы выбираем будущее наших детей, наших внуков. Народ заинтересован в том, чтобы страна жила лучше, чтобы страна была краше. И поэтому мы наблюдаем такую активность – на час дня более 1600 человек пришли проголосовать. Это большая очень цифра по сравнению с предыдущими выборами", – сказал Иван Волынкин.

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