Польский наблюдатель на выборах: я не нашел, к чему придраться

В России проходят выборы президента. На избирательных участках работают более 500 иностранных наблюдателей. В эфире радио Sputnik международный наблюдатель в Твери, польский публицист Мачей Вишнёвский прокомментировал ситуацию на участках в городе.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. По приглашению Федерального Собрания в РФ прибыло более 500 иностранных наблюдателей из более чем 80 стран, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Всего по приглашениям Федерального Собрания прибыло более 500 иностранных наблюдателей разных категорий из более 80 стран, наблюдение будет осуществляться в 20 регионах Российской Федерации и пяти посольствах России за рубежом", – сказал Слуцкий.

В общей сложности процесс голосования в России длится 22 часа. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Первым начинает голосовать Камчатский край, последней – Калининградская область. После завершения голосования на всех участках начинается трансляция первых результатов.

Международный наблюдатель, польский публицист Мачей Вишнёвский в эфире радио Sputnik рассказал, что в первую очередь интересует его на избирательных участках как наблюдателя.

"Я как международный наблюдатель нахожусь в Твери, мы уже были на нескольких участках. Мне кажется, роль международного и вообще наблюдателя на выборах заключается в том, чтобы найти, к чему придраться. Пока я, честно сказать, не нашел ничего такого. Прежде всего, меня интересовали две вещи. Первое – насколько будет обеспечена безопасность голосования, и здесь я увидел, что этой теме уделяется большое значение. Второе – меня интересовала работа представителей кандидатов, особенно оппозиционных. Я разговаривал на участках с этими людьми, спрашивал – не было ли у них каких-то трудностей. И никто не жаловался", – сказал Мачей Вишнёвский.

Он также рассказал о явке избирателей в Твери.

"Кроме того, меня интересовала явка. Мы начали работу очень рано, и явка была небольшой. Но потом, когда мы ездили по городу, по другим участкам, к 12.00, к часу заметно было, что людей становилось гораздо больше. На некоторых участках, можно сказать, была толпа. В целом мне кажется, что выборы проходят без каких-либо нарушений. Короче говоря, на тех участках, на которых я был, никаких нарушений я не заметил", – заключил Мачей Вишнёвский.

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