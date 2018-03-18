Сенатор назвал причину высокой явки на выборах

Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

Явка на выборах президента России в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах почти на 30% выше, чем в 2012 году. Сенатор Анатолий Широков в эфире радио Sputnik прокомментировал этот показатель.

Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 12.00 по московскому времени составила 34,72%, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

Ранее он сообщил, что явка на выборах в УРФО, СФО и ДФО на 12.00 по московскому времени на 28% выше, чем была в 2012 году.

"Люди активно идут и голосуют. Явка на сегодняшнюю минуту на 28% выше, чем была в 2012 году в Уральском федеральном округе, в Сибирском федеральном округе, в Дальневосточном федеральном округе", – сказал Булаев в информцентре ЦИК РФ.

"Сегодня явка на Камчатке выше, чем в 2012 году – по итогам была 61,09%, сейчас 63,86%. В Магаданской области явка выше протокольной, была протокольная 58,99%, сегодня 65,51%", – добавил Булаев.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков высказал свое мнение о том, с чем связана такая высокая явка избирателей.

"Мне кажется, что основная мотивация проголосовать на выборах президента связана с тем, что чувствуется необходимость в объединении в условиях избыточного внешнего давления. Правы те аналитики, которые говорят, что все эти эскапады английские, все эти провокации на сегодняшний день против нас лишь укрепляют наших с вами соотечественников в суждении, что надо идти голосовать, надо поддерживать свое государство", – сказал Анатолий Широков.

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