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Политик о выборах: Киев провоцирует нас на неадекватные действия

14:2418.03.2018
(обновлено: 15:10 18.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание консульства РФ в Одессе в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание консульства РФ в Одессе в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В Одессе, Киеве и Львове россиян не пускают на участки для голосования на выборах президента РФ. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев, кроме поднятия градуса русофобии и ненависти, ничего предложить не может.

Во Львове, Одессе и Киеве полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ.

Так, во Львове силовики оградили металлическим забором здание российского консульства, где располагается один из избирательных участков. Несколько десятков представителей националистического движения "Национальный корпус" установили палатку и бочки у здания. Они намерены устраивать так называемый "коридор позора" для желающих проголосовать на выборах.

Здание посольства Российской Федерации в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: Киев нарушает все права, закрыв россиянам доступ для голосования

В Одессе полиция перекрыла для автомобильного движения улицу, где расположено здание консульства. В начале и конце улицы стоят блокпосты, на каждом из них несколько десятков полицейских. Пешеходное движение по улице разрешено, однако входы и въезды на территорию консульства оцеплены полицейскими.

Украинские правоохранители пояснили, что им "поступило сообщение о минировании улицы". В связи с этим до окончания проверки журналистов и прохожих попросили покинуть территорию вблизи российского консульства.

В Киеве полиция заблокировала вход в российское посольство. Вход огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

Жители Симферополя на одном из избирательных участков города во время выборов парламента Республики Крым и местных органов власти в рамках всероссийского единого дня голосования
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Украинский политик: угрозы Киева из-за выборов в России – путь в никуда

По данным сотрудников полиции, в посольство могут пройти только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты могут попасть на территорию перед посольством за металлическим ограждением, предъявив редакционное удостоверение и пройдя досмотр личных вещей.

Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических организаций.

В пятницу, 16 марта, в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Если учесть, что уже вчера машины дипломатических работников были разрисованы различными непристойностями и звучали заявления (главы МВД Украины Арсена) Авакова, что никто не будет допущен на участки для голосования, это говорит о том, что Украина, кроме создания активного градуса русофобии и ненависти, ничего предложить не может. Они прекрасно понимают, что это нарушение международных норм и правил, прав граждан, но все, что плохо для России, что формирует градус ненависти к России – все это для украинских властей сегодня на руку. Властям надо чем-то объединить украинцев", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, на Украине сегодня сложилась опасная ситуация.

"В данном случае русофобия – это единственная валюта для Украины. Потому что всего другого у них уже нет. Мы думали, что они уже пробили дно, но после той же ситуации с (депутатом Рады Надеждой) Савченко, обвинения ее в подготовке теракта в Раде, люди уже смеются в голос, они понимают абсурд всего, что говорится. Хотя при этом даже умные люди говорят: наверное, это могло быть, это же генеральный прокурор говорил. На Украине действительно русофобская ситуация уже превратилась в государственную политику, которая проникла в мозги многих людей. И это очень опасно", – отметил Вадим Колесниченко.

По его словам, Киев нарушает все международные нормы, но на помощь Запада российской стороне рассчитывать не стоит.

"Нужно быть очень храбрым человеком, чтобы сейчас в Киеве подойти к консульству, чтобы проголосовать. Учитывая то количество "отморозков", которые там стоят живой цепью, у людей могут возникнуть проблемы как минимум со здоровьем, а то и с жизнью. При этом Россия поступает исключительно в рамках действующих законов. После заявления министра внутренних дел Авакова по этой части уже обратились в Совбез ООН, в Европейский парламент – что это должно быть рассмотрено. Я не исключаю, что этот вопрос даже будет рассмотрен. Но рассчитывать на помощь Европы в этой части абсолютно не приходится", – считает политик.

Вадим Колесниченко уверен, что происходящее на Украине – лишь часть антироссийской кампании в мире.

"Нас провоцируют. Посмотрите – особенно в последние полгода США, Европа, Украина пытаются спровоцировать российскую сторону на неадекватные, незаконные действия с применением силы. Ситуация с непонятным газом в Великобритании, ситуация с Олимпийскими играми, ситуация с Украиной – каждое лыко в строку. Все это делается для того, чтобы создать образ "врага" для мирового сообщества. И причина одна – США не могут смириться с тем, что мир стал многополярным, и они пытаются вернуть себе монополию. Объективно претензии нам предъявить нельзя, но если очень хочется, то и происходит то, что мы сегодня видим – ажиотаж вокруг нас", – заключил политик.

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