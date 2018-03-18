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Финский наблюдатель: можно лишь поблагодарить организаторов выборов в Крыму

13:1718.03.2018
(обновлено: 13:21 18.03.2018)
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© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкПодготовка избирательного участка в Симферополе к выборам президента РФПодготовка избирательного участка в Симферополе к выборам президента РФ
© РИА Новости / Макс Ветров
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За ходом голосования на выборах президента РФ в Крыму следят 43 международных наблюдателя. В эфире радио Sputnik наблюдатель из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман назвал российские выборы максимально прозрачными и демократичными.

В Крыму за ходом голосования на выборах президента России следят 43 международных наблюдателя из 20 стран мира, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

"Наблюдать за выборами в Крыму будут 43 международных наблюдателя из 20 стран", – сказал Малышев журналистам.

Участники митинга в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По его словам, наблюдатели прибыли из Австрии, Афганистана, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Ливана, Малайзии, Пакистана, Сербии, США, Украины, Финляндии, Франции и Швеции.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосуют на выборах президента России. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 – временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 1,49 миллиона избирателей.

Международный наблюдатель в Крыму, доктор общественно-политических наук, правозащитник, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман в эфире радио Sputnik отметил, что выборы проходят максимально прозрачно и демократично.

"Выборный процесс в Крыму очень хорошо организован, максимально хорошо, оперативно и порядочно. Сегодня на территории Крыма много международных наблюдателей из разных стран. Это, конечно, радует. Это поддержка выборам президента РФ в Крыму. Что касается самих выборов, они максимально прозрачные и демократичные – я был много раз раньше наблюдателем и могу сказать это с абсолютной уверенностью. В Крыму это, конечно, великий праздник, это праздничный день, все поздравляют друг друга. Это очень важный день для Крыма, потому что четыре года назад он вернулся домой", – сказал Йохан Бекман.

По его словам, пример Крыма дает надежду многим жителям Запада на то, что демократия существует.

"Это очень важно, что крымчане смогли проголосовать за свое будущее четыре года назад, и сейчас они снова могут голосовать – теперь уже за будущее России. И я могу только поблагодарить организаторов этих выборов, это, конечно, победа демократии. Сегодня Крым значит очень много для всего мира, он дает надежду людям Запада. Референдум в Крыму четыре года назад открыл многим глаза на то, что есть демократия. И это продолжается в Крыму сегодня", – отметил Йохан Бекман.

Триколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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