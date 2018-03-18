"Символическая точка". Крымский политолог о выборах президента РФ

Жители Симферополя в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

Жители Симферополя в пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году

В Крыму впервые после воссоединения с Россией проходят выборы президента. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik рассказал о том, как начался этот день и что он значит для жителей полуострова.

Выборы президента РФ в Крыму стартовали своевременно, голосование идет планово, обстановка спокойная, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

"Все участки открыты. Обстановка спокойная", – сказал Малышев журналистам.

По его словам, голосование идет в плановом режиме.

Жители Крыма и Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 – временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 1,49 миллиона избирателей.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik рассказал о важности выборов президента РФ для жителей полуострова.

"Выборы начались строго по расписанию. Города и села были разбужены в 8 утра яркими песнями. Традиционно сначала на выборы пошло старшее поколение, хотя видно, что очень много и молодых. Что касается важности этих выборов, то очевидно: для нас выборы высшего уровня, в которых мы участвуем – это в какой-то степени символическая точка окончательно завершившейся интеграции Крыма в Россию. И одновременно это понимание того, что происходит в обществе, какие сигналы передаются в результате этого процесса", – сказал Владимир Джаралла.

Он также прокомментировал новость о том, что во Львове, Одессе и Киеве украинская полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования. По мнению крымского политолога, это еще раз доказывает, что с нынешней киевской властью невозможно установить какие-либо рабочие отношения.

"Это нарушение всех международных правил, которые можно себе только представить. Это нарушение обязательств, которые берет на себя каждая страна по защите и обеспечению дипломатических отношений. Это даже не просто недружественный акт, это, по сути, акт военный. Это фактически нападение или ограничение другой страны, которого в принципе быть не может. К сожалению, это реальность Украины, которая еще раз доказывает, что с нынешним политическим режимом на Украине невозможно установить какие-либо рабочие отношения", – считает крымский политолог.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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