Мнение: Киев нарушает все права, закрыв россиянам доступ для голосования

МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства 18 марта для голосования на выборах президента России. В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко прокомментировал действия Киева.

Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России, говорится в заявлении украинского МВД, которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.

В заявлении говорится, что Киев считает выборы президента России незаконными из-за их проведения в Крыму, поэтому решил вообще запретить голосование в посольствах и консульствах на территории Украины.

Как поясняется, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", — заявляет глава МВД.

Аваков добавил, что сообщил об этих планах временно поверенному в делах России на Украине.

На консульском учете на Украине на сегодняшний день состоят 72 тысячи человек.

В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко назвал действия Киева нарушением международного права. Вместе с тем, считает он, эти действия были ожидаемы.

"Надо понимать, что это продолжение той войны, которую Украина ведет против России. Поэтому всего этого и следовало ожидать. В ситуации, когда Россия объявлена на Украине "страной-агрессором", никакие российские выборы на украинской территории невозможны. То есть, исходя из той декларативной политики, которую ведет Киев, это всего лишь подтверждение его слов, и в этом смысле Киев последователен. Другое дело, что поскольку это нарушает все возможные международные конвенции, то это вопрос для разрыва дипломатических отношений с Киевом — в силу того, что он нарушает все возможные права, как минимум, семидесяти тысяч граждан России, которые живут на Украине", — сказал Олег Бондаренко.



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