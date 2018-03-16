Представитель ЛНР предположил, зачем Порошенко переименовал АТО

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Луганскую и Донецкую области

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Луганскую и Донецкую области

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что АТО в Донбассе завершается, теперь это будет "операция Объединенных сил". В эфире радио Sputnik представитель самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник прокомментировал ситуацию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе – теперь это будет "операция Объединенных сил".

"Мы изменяем формат этой операции, руководство переходит к Вооруженным силам Украины. Операцию изменили на операцию Объединенных сил", – сказал Порошенко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Командовать Объединенными силами будет генерал-лейтенант Сергей Наев, добавил глава государства на своей странице в Facebook

По его словам, он поставил перед командующим задачу укрепить ВСУ настолько, чтобы они были не только обороноспособны, но и способны "освободить" неподконтрольные Киеву территории.

В эфире радио Sputnik уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник прокомментировал ситуацию.

"Все это происходит в контексте закона о реинтеграции Донбасса, но с точки зрения республик, это не значит ничего. Проводится определенная переквалификация действий Киева. И это (закон о реинтеграции – ред.) попытка Порошенко уйти от ответственности за нарушение конституции, которая запрещает использовать Вооруженные силы для разрешения внутренних конфликтов. Порошенко, наверное, пытается уйти от грядущего для него Гаагского трибунала за те нарушения, которые им уже были допущены, начиная с прихода к власти. По сути, он перетягивает на себя функции управления "операцией Объединенных сил": они передаются специальному штабу, а его руководителя назначает сам президент. Тем самым он отодвигает в сторону руководителей СБУ, министерства внутренних дел, с которыми у Порошенко не самые простые отношения", – сказал Родион Мирошник.

Украинские власти начали так называемую "антитеррористическую операцию" в апреле 2014 года, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республики заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

С 24 февраля на Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. В этом документе Россия названа "страной-агрессором", а ДНР и ЛНР признаются "временно оккупированными территориями". Закон дает президенту право использовать армию в мирное время без объявления войны. Пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта из документа исключили еще на стадии обсуждения в Верховной раде.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!