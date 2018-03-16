Политолог: Лондон выбран Западом для "особой миссии"

Глава МИД Британии обвинил президента РФ Владимира Путина в организации отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук назвал это попыткой Бориса Джонсона преодолеть последнюю "высоту", заданную Западом.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом, сообщает телеканал Sky News.

При этом Джонсон не привел никаких доказательств в поддержку своего заявления.

"Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением – а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение – распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны", – заявил Джонсон.

Ранее Лондон уже неоднократно заявлял, что Россия может быть причастна к отравлению Скрипаля. Москва это категорически отрицает. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль удивлен поведением Великобритании в отношении России. По его словам, Москва в международной практике еще не сталкивалась "с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигаются в адрес страны… очень серьезные обвинения, с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее".

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук высказал мнение о том, что Лондон выполняет особую "миссию".

"Судя по тенденции, которую демонстрирует Лондон, он выбран Западом для особой психологической миссии. Она состоит в том, чтобы попытаться переползти, превозмогая себя, последнюю психологическую грань, открыто обвинив не только Россию, но и персонально президента Путина якобы в действиях против Запада, которые не имеют и не могут иметь доказательств в принципе. Мы видим, что прямо в эти минуты последняя "высота" Лондона с трудом взята – он выдавил из себя почти прямое обвинение в адрес первого лица России. Подчеркну – почти. Потому что и на этот раз были некоторые лингвистические оговорки, которые все заметили, типа слов "по всей видимости"", – сказал Григорий Трофимчук.

Он подчеркнул, что международное право здесь уже не работает, никакие доказательства США и Великобритании не нужны.

"Речь идет только о том, чтобы сделать усилие над собой, обвинив последнюю инстанцию всех обвинений в принципе. Этот акт Запада преодоления самого себя говорит, что никаких доказательств у них нет. Если бы они были, то Кремлю просто прислали бы положенный перечень всех юридических справок и документов. Запад ищет основание, чтобы после прохождения этой психологической грани попытаться настроить значительную часть сильных стран мира против Москвы. Но взятие этого рубежа вызовет еще более серьезные осложнения во всем мире. Лондон и Вашингтон идут по минному полю", – заключил политолог.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду, 14 марта, о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!