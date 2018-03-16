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Крымский политолог назвал причину скандала с "Меджлисом"* в Киеве

17:2116.03.2018
(обновлено: 17:22 16.03.2018)
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© AFP 2018 / Genya SavilovДевушка с флагом запрещенного в России Медждиса на площади Независимости в КиевеДевушка с флагом запрещенного в России Медждиса на площади Независимости в Киеве
© AFP 2018 / Genya Savilov
Руководители "Меджлиса крымско-татарского народа"* пригрозили массовыми протестами в Киеве, если власти Украины не уступят их требованиям. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла спрогнозировал дальнейшее развитие событий.

"Меджлис крымско-татарского народа"* устроит массовые протесты в Киеве, если власти Украины не объявят полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Об этом в интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину заявил один из лидеров организации, инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов

Президент Украины Петр Порошенко
© Фото : Администрация Президента Украины
Политолог: освобождение лидеров "Меджлиса"* - не заслуга Порошенко
Речь идет о закреплении в украинской конституции особого статуса крымских татар. Законопроект о преобразовании Крыма в "национально-территориальную автономию" внес ранее в Верховную раду другой организатор продовольственной и энергетической блокады полуострова, депутат Мустафа Джемилев.

По словам Ислямова, промедление с принятием подобных решений – "очень большая ошибка" Порошенко. Если ситуация не изменится, возле украинского парламента "Меджлисом крымско-татарского народа"*  будут организованы протестные акции, пояснил он. 

"До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина", – сказал Ислямов. 

Лидеры "Меджлиса крымско-татарского народа"* – Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – покинули Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году и ныне проживают на Украине.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik прокомментировал угрозы, высказанные Ленуром Ислямовым в адрес официального Киева. 

"Это очень любопытная ситуация, которая многое говорит о реальных отношениях крымско-татарских и украинских националистов между собой. Сразу после того момента, когда Крым выбрал Россию, а "Меджлис"* выбрал путь конфронтации с Россией, взаимоотношения крымско-татарских и украинских националистов выглядели чуть ли не романтичными. Но именно тема внесения изменений в украинскую конституцию оказалась тем порогом, через который украинские националисты не могут переступить. Законопроект разработан, его принимают к рассмотрению в различных комитетах Верховной рады, но при этом он не выносится на голосование. Как "вдруг" оказалось, многие украинские депутаты, включая ярых националистов, с сомнением относятся к этому законопроекту и голосовать за него не собираются", – отметил Владимир Джаралла.

Он предположил, как далее будут развиваться события. 

"Крымско-татарских и украинских националистов объединяет только одно: общий враг, которым они считают Россию и русских. А как только эта тема отходит в сторону, по всем прочим вопросам общего языка они найти не могут. Все это и привело в конечном итоге к публичному скандалу, когда Ленур Ислямов выступает с очень грозными заявлениями. Но тут представители "Меджлиса"* сами себя загоняют в ловушку: перейти к массовым беспорядкам в центре Киева они, конечно, не решатся, да и сил особых у них для этого нет. На самом деле они выдвигают эти грозные требования, надеясь, что с ними в ответ начнут закулисные переговоры, и процесс хотя бы немного сдвинется с места. О чем можно сказать совершенно определенно, так это о том, что все эти события никакого значения для реальной жизни в Крыму не имеют. Нас в Крыму волнуют совершенно другие вопросы", – заключил Владимир Джаралла.

Бахчисарай сегодня
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Политик: игроки в расшатывании мусульманского мира в Крыму имеют поддержку
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. 

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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