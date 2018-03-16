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Аналитик: у Надежды Савченко в украинской политике есть только одна роль

16:4816.03.2018
(обновлено: 16:50 16.03.2018)
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© AFP 2018 / Genya SavilovНадежда Савченко на заседании Верховной рады УкраиныНадежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
© AFP 2018 / Genya Savilov
Депутат Верховной рады Надежда Савченко подтвердила намерение баллотироваться на пост президента Украины. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие силы могут ее поддержать.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента страны в 2019 году.

"Да", – ответила Савченко на соответствующий вопрос в эфире украинского телеканала NewsOne вечером в четверг, 15 марта.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко у входа в здание СБУ в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Говоря о своих ближайших планах, депутат сказала, что продолжит ходить на работу в Раду. "Я думаю, что я буду выезжать за границу по работе, если это будет нужно… Мои планы на дальнейшие дни – работать в Раде", – сказала Савченко.

Летом 2017 года Савченко уже заявляла, что будет баллотироваться на выборах президента Украины, если народ ее поддержит. Президентские и парламентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Савченко пытаются использовать в своих интересах более влиятельные фигуры, чем она сама.

"Нет никакого политика Надежда Савченко, а есть политический субъект, которого пытаются использовать в своих интересах более влиятельные фигуры. Чтобы находиться в украинской политике, нужно очень много денег. Савченко не обладает большим бюджетом и доходами. Поэтому ее нахождение в украинском политикуме зависит исключительно от тех людей, которые ее используют и готовы за это платить. В этой связи можно посмотреть, например, в сторону Игоря Коломойского, который финансирует самые разные политические организации; в сторону олигархов, которые не любят (президента Петра) Порошенко. Поскольку единственная роль Савченко заключается в том, чтобы отбирать голоса у Порошенко", – сказал Руслан Осташко. 

По его словам, в этой роли Савченко очень удобна тем силам, которые не хотят видеть Порошенко у власти.

"Это очень удобный субъект для использования – национальный герой, хоть и в прошлом. Современное медийное пространство Украины "уничтожило" героя Надежду Савченко, но это не значит, что она не может навредить Порошенко – отобрать у него голоса. И если ее заявления о том, что она будет баллотироваться на президентский пост, будут подкреплены определенными финансовыми вливаниями олигархов, которые не хотят видеть Порошенко во власти, то вполне может возникнуть ситуация, когда таких спойлеров, как Савченко, будет два-три человека, и Порошенко не сможет выйти во второй тур", – отметил политический аналитик.

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