Экономист рассказал о последствиях разрыва Киевом сотрудничества с Москвой

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о подготовке расторжения программы экономического сотрудничества с РФ. Гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik отметил, что выигравших в этой истории не будет.

Правительство Украины готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией, заявил в пятницу украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

"Готовим решение правительства о расторжении программы экономического сотрудничества, подписанной в 2011 году", – заявил Гройсман в интервью телеканалу "112 Украина".

"Наша политика заключается в том, чтобы максимально развивать собственную экономику, и будем ограничивать и ликвидировать сотрудничество с государством-агрессором", – заявил премьер, добавив также, что Киев ищет экономический интерес на Западе.

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выигравших в этой истории не будет: разрыв экономического сотрудничества скажется как на Украине, так и на России.

"Выигрыша в этой истории нет ни у кого. Десятилетиями, а, может, и столетиями налаживавшиеся кооперативные связи, которые разрываются, идут не на пользу ни России, ни Украине. Экономика в таких решениях "даже не ночевала". Здесь чистая политика. Это как – "выколю себе глаз, чтобы у тещи зять был кривой". Кто больше пострадает? Наверное, украинская экономика, которая была поставщиком большого количества комплектующих для России. Есть программы, которые больно ударят по Украине – если будет остановлена, например, космическая программа, остановится крупнейший украинский завод ("Южмаш" – ред.). И так можно приводить много примеров. Поэтому в данном случае я не верю, что сотрудничество будет полностью прекращено, но то, что большое количество и российских, и украинских предприятий от этого не в восторге, я уверен", – сказал Павел Нефидов.

Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!