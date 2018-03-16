Мнение: "недовольных соседей" у Украины становится все больше

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Будапешт своими заявлениями в адрес Киева "вплотную приблизился к красной линии". В эфире радио Sputnik политолог Леонид Савин отметил, что обеспокоенность венгров происходящим на Украине вполне объяснима.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Будапешт своими заявлениями в адрес Киева "вплотную приблизился к красной линии".

Ранее Министерство иностранных дел и торговли Венгрии призывало ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за нападения на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают… Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно?", – заявил Климкин в интервью ВВС Украина , отвечая на вопрос, как он оценивает заявление Будапешта о миссии ОБСЕ в Закарпатье.

По его словам, Венгрия осознанно и "откровенно перекручивает реальность".

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе Союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.

Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

В эфире радио Sputnik главный редактор Информационно-аналитического издания "Геополитика", политолог Леонид Савин отметил, что обеспокоенность Венгрии происходящими на Украине событиями вполне объяснима.

"Венгрия имеет право заниматься разными вопросами в Закарпатье, потому что там проживает много этнических венгров. Естественно, что государство беспокоится о защите своих соотечественников за рубежом. Те процессы, которые происходят на Украине, вызывают, как минимум, беспокойство не только у венгров, но и у румын, представителей других государств – на Украине проживает более ста этнических групп. Климкин, наверное, об этом забывает. Если украинская сторона не захочет выполнять требования, которые вписываются в рамки соглашения с ЕС, для получения статуса кандидата в это сообщество, то, думаю, будут приниматься жесткие меры не только со стороны Будапешта, но и со стороны Брюсселя", – сказал Леонид Савин.

Что касается заявлений Климкина относительно "красной линии", то, по словам политолога, Украина вряд ли сможет принять какие-то меры в отношении Венгрии.

"Иначе Украина только навредит себе, как навредила, принимая всякие дискриминационные меры в отношении российских граждан. Кроме того, Польша применила ряд мер по поводу закона о "бандеризации". И Украина получила партнера и союзника, который недоволен тем, что там происходит. Теперь таким недовольным соседом станет и Венгрия, и, возможно, Словакия. Все это говорит о неадекватности нынешней украинской политики", – отметил Леонид Савин.

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