Мнение: "недовольных соседей" у Украины становится все больше

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Будапешт своими заявлениями в адрес Киева "вплотную приблизился к красной линии".
Ранее Министерство иностранных дел и торговли Венгрии призывало ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за нападения на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде.
По его словам, Венгрия осознанно и "откровенно перекручивает реальность".
Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе Союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.
Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.
В эфире радио Sputnik главный редактор Информационно-аналитического издания "Геополитика", политолог Леонид Савин отметил, что обеспокоенность Венгрии происходящими на Украине событиями вполне объяснима.
"Венгрия имеет право заниматься разными вопросами в Закарпатье, потому что там проживает много этнических венгров. Естественно, что государство беспокоится о защите своих соотечественников за рубежом. Те процессы, которые происходят на Украине, вызывают, как минимум, беспокойство не только у венгров, но и у румын, представителей других государств – на Украине проживает более ста этнических групп. Климкин, наверное, об этом забывает. Если украинская сторона не захочет выполнять требования, которые вписываются в рамки соглашения с ЕС, для получения статуса кандидата в это сообщество, то, думаю, будут приниматься жесткие меры не только со стороны Будапешта, но и со стороны Брюсселя", – сказал Леонид Савин.
Что касается заявлений Климкина относительно "красной линии", то, по словам политолога, Украина вряд ли сможет принять какие-то меры в отношении Венгрии.
"Иначе Украина только навредит себе, как навредила, принимая всякие дискриминационные меры в отношении российских граждан. Кроме того, Польша применила ряд мер по поводу закона о "бандеризации". И Украина получила партнера и союзника, который недоволен тем, что там происходит. Теперь таким недовольным соседом станет и Венгрия, и, возможно, Словакия. Все это говорит о неадекватности нынешней украинской политики", – отметил Леонид Савин.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.